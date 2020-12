La talentuosa cantante Noemi sarà una dei concorrenti in gara a Sanremo 2021: c’è un record straordinario che ha ottenuto e di cui non sapete, ecco tutti i dettagli.

Con la sua voce graffiante e il suo innegabile talento farà sicuramente sognare al Festival di Sanremo 2021: Noemi è una delle cantanti in gara e i fan non vedono l’ora di ascoltare “Glicine”. La splendida artista, nata a Roma nel 1982, ha sempre avuto la passione per la musica fin da giovanissima. La sua consacrazione come cantautrice, tuttavia, è arrivata nel 2009 con la partecipazione ad X-Factor, che ha sfornato talenti eccezionali come il celebre Marco Mengoni. Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è dotata di un talento davvero straordinario e la sua carriera inarrestabile ne è la testimonianza. Non solo eccezionale a livello canoro, ma anche bellissima e solare, la celebre artista vanta un profilo Instagram seguito da quasi quattrocentomila follower. C’è un retroscena davvero incredibile che riguarda Noemi, uno straordinario record di cui, forse, non sapete. Scopriamolo insieme.

Noemi, straordinario record: un primato incredibile

La splendida artista vanta svariate partecipazioni al Festival di Sanremo, numerosi riconoscimenti e una cultura musicale davvero stratosferica. Tra i tanti titoli ottenuti, ce n’è uno in particolare che vi lascerà senza parole. Si tratta di un eccezionale e straordinario primato davvero da togliere il fiato. Non tutti sanno, infatti, che la celebre Noemi è entrata di diritto nel Guinnes dei primati! Il motivo? Nel 2018 la cantautrice è diventata l’artista che ha tenuto più concerti nell’arco di sole dodici ore! In totale, sono stati 9 gli eventi a cui Noemi ha preso parte nell’arco di una sola giornata. Un primato davvero eccezionale, che dimostra tutta la passione che nutre per il suo lavoro

E voi, conoscevate questo incredibile retroscena sulla bella Noemi?