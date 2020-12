Striscia la Notizia, ‘incidente’ per Valerio Staffelli: il Tapiro finisce in frantumi

Incidente a Striscia la Notizia per Valerio Staffelli, il Tapiro d’Oro finisce in frantumi: ecco cos’è successo

Striscia la Notizia è il noto tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 1989. Il cast è formato dai conduttori, che spesso si alternano, dalle veline dal Gabibbo, volto storico del tg satirico, ed infine dagli inviati. Tra questi ultimi figura Valerio Staffelli, divenuto famoso per la consegna del Tapiro d’Oro.

Striscia la Notizia, ‘incidente’ per Valerio Staffelli: Tapiro frantumato

Altro ‘incidente’ per Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Dopo la consegna ‘delicata’ a Roberto Bolle, arriva un’altra sfuriata. L’inviato del tg satirico ha cercato di raggiungere Alejandro Papu Gomez, centravanti dell’Atalanta, nonché capitano della squadra bergamasca. Il calciatore non è stato convocato per la sfida con la Roma e pare sia in rotta con l’allenatore e la società. La reazione del Papu, però, non è stata delle migliori. Il calciatore ha scaraventato il Tapiro fuori dalla macchina, rompendo la preziosa statuetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Gomez ovviamente non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardo alla sua difficile situazione. Il calciatore potrebbe lasciare il club già a gennaio, quando sarà aperta la sessione di calciomercato invernale. La consegna del Tapiro d’Oro diventa sempre più ‘pericolosa’ per Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ci stava quasi rimettendo le ‘penne’ con Roberto Bolle. L’uomo, infatti, è stato quasi investito dal taxi che trasportava il ballerino dagli studi Rai alla sua dimora. Questa volta, invece, a farne le spese non è stato l’inviato del tg satirico, bensì il prestigioso premio.