Cosa succede tra Teresa Langella ed Andrea Dal Corso, la famosa coppia di Uomini e Donne? L’ex tronista rompe il silenzio.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando esattamente di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, una delle coppie più amate ed apprezzate in tutta la storia di Uomini e Donne. Sappiamo benissimo che, dopo la sua partecipazione a Temptation Island in qualità di tentatrice, la cantante napoletana ha deciso di partecipare al famoso dating show di Maria De Filippi perché follemente innamorata dell’amore. È proprio lì che ha incontrato il giovane veronese. Ed ha letteralmente perso la testa per lui. Certo, più volte la tronista ha sottolineato l’appartenenza a mondi differenti. Ma al cuore non si comanda, si sa. E così ha deciso di sceglierlo nel famoso castello con una bellissima festa di fidanzamento. Sembrava l’inizio di qualcosa davvero di speciale, eppure a quella festa Andrea non si è mai presentato. Facendole, quindi, chiaramente capire che la sua risposta era un ‘no’. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati ben due anni. Ed, appena terminato il programma, Andrea ha fatto di tutto per riconquistare il cuore di Teresa. E ci è riuscito davvero alla grande. Eppure, sembrerebbe che, a distanza di diverso tempo dall’inizio della loro storia d’amore, la coppia stia vivendo un periodo no. È davvero così? Ecco le parole dell’ex tronista.

Teresa Langella ed Andrea Dal Corso, è crisi? L’ex tronista dice la verità

Dopo le ultime Instagram Stories di Rosa Perrotta in cui ha ammesso la crisi con Pietro Tartaglione, è il turno di Teresa Langella fare chiarezza sulla sua storia d’amore con Andrea Dal Corso. Cosa sta succedendo tra di loro? Beh, come tutte le coppie, anche loro hanno attraversato un periodo non molto facile. Le motivazioni, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbero ricondursi alla lontananza. Lei, infatti, attualmente è a Roma per lavoro. Lui, invece, è a Milano, nella casa che, diversi mesi fa, aveva convissuto proprio con l’ex tronista. ‘Vi parlo a cuore aperto: per me a lungo tempo è un limite. Io la vivo malissimo’, ha detto la Langella in merito all’argomento. Ovviamente, sia chiaro: non si sono affatto lasciati. Questo è da sottolineare. E, soprattutto, da tenere bene a mente. Soltanto che anche Teresa ed Andrea, così come tutte le coppie, hanno vissuto un momento ‘no’ della loro storia. ‘Abbiamo voluto prenderci questo momento senza interferenze, vivendo anche la nostra privacy’, ha continuato a dire l’ex tronista.

Auguriamo sia a Teresa che ad Andrea di ritrovare presto il loro equilibrio.

