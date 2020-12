Tommaso Zorzi irriconoscibile, lo scatto del passato con lunghi capelli: così non l’avete mai visto.

E’ certamente uno dei concorrenti più amati ed apprezzati del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi continua a riscuotere un forte apprezzamento da parte del pubblico. I telespettatori seguono le vicende in casa con attenzione, e possiamo dirlo, sono davvero intense. I colpi di scena sono all’ordine del giorno, tra rivelazioni inaspettate e scontri. Zorzi è sicuramente uno dei principali protagonisti di questa nuova edizione. Come abbiamo avuto modo di vedere, ha creato una meravigliosa amicizia con Francesco Oppini. Quest’ultimo, dopo la notizia del prolungamento del reality fino ad inizio febbraio, ha deciso di abbandonare il gioco. La sua uscita è stata animata dal malessere di Tommaso, l’influencer parlando con Malgioglio ha rivelato di provare dei forti sentimenti per l’uomo. La sua confessione è stata accompagnata dall’emozionante confronto con Oppini, avvenuto in diretta. Tommaso è certamente un bellissimo ragazzo, proprio in casa, le concorrenti hanno più volte sostenuto la sua bellezza. Amatissimo e apprezzatissimo, anche sui social conta ben oltre un milione di follower. E proprio qui, è spuntata una foto con lunghi capelli, è irriconoscibile: così, possiamo dirlo, non l’avete mai visto.

Tommaso Zorzi irriconoscibile: spunta una foto del passato

Come abbiamo annunciato, Tommaso Zorzi è amatissimo e seguitissimo, anche sui social i follower continuano ad esprimere l’apprezzamento per l’influencer. Nella Casa del Grande Fratello Vip, ha stretto un forte legame con Stefania Orlando e Francesco Oppini. Tommaso è sempre in grado di sorprendere i telespettatori, infatti, nella puntata di lunedì scorso, abbiamo assistito alla nomination di Zorzi a sfavore della Orlando. Un momento che ha destato forte perplessità. In seguito, dopo aver rivelato alla donna quanto accaduto, i due hanno avuto uno scontro, fino al dovuto chiarimento. Tommaso, come abbiamo riportato, è seguitissimo anche sui social, proprio qui è apparsa una foto particolare. Irriconoscibile, con lunghi capelli, in uno scatto del passato. Sicuramente, in questa immagine, Tommaso aveva qualche anno in meno.

Lo scatto avrà certamente sorpreso i tantissimi follower, che lo seguono con tanto amore ed affetto. Sono molti i telespettatori che sperano nella vittoria finale del Concorrente, ma le carte sono ancora in gioco, dato che manca molto per decretare il vincitore di questa scoppiettante edizione.

