Il celebre Al Bano è uno dei più iconici artisti del panorama internazionale, ma non è solo un cantante: la ‘seconda attività’ di cui non sapete, incredibile retroscena

Il solo nome di Al Bano non può che evocare la sua voce possente e il suo immenso talento, eppure, il celebre artista non è solo un cantante: la ‘seconda attività’ di cui non sapete. Nato a Cellino San Marco, classe 1943, la sua carriera è stata tanto straordinaria da rendere impossibile un sunto in poche righe. I dischi d’oro che ha ottenuto sono quasi incalcolabili, le sue canzoni sono veri e propri capolavori che non hanno tempo e la sua simpatia è seconda solo al suo grande talento. Molto sappiamo della sua vita privata, dal matrimonio con Romina Power fino all’amore con Loredana Lecciso. Di recente, insieme alla figlia Jasmine, ha preso parte a The Voice Senior, dimostrando tutto l’orgoglio di padre. C’è un retroscena molto particolare che riguarda il celebre Al Bano e che, probabilmente, non sapete.

Al Bano, la sua ‘seconda attività’ vi lascerà senza parole

Delle sue origini ha raccontato spesso, dichiarando il grande rispetto e l’immensa gratitudine che nutre nei confronti dei suoi genitori. Sebbene il percorso per arrivare al successo sia stato lungo e faticoso – ha confessato di aver svolto i lavori più disparati per mantenersi e inseguire il suo sogno – Al Bano non si è mai dato per vito e ha avuto ragione. Oggi, è uno dei cantanti più famosi e amati dal pubblico e dalla critica. Quello che molti non sanno, tuttavia, è che Al Bano ha anche una ‘seconda attività’. Di cosa si tratta? È un produttore di vino! Esatto, avete capito bene. “Partirò. Diventerò un cantante e quando tornerò, costruirò una cantina per dedicarla a te” questo è il trafiletto che si legge sul sito ufficiale dell’azienda. Il suo profondo rispetto per la vita contadina nasce da proprio dai suoi genitori, che svolgevano il mestiere di contadini.

Eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena su Al Bano?