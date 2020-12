In una sua recentissima intervista, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad un’incredibile confessione: l’ha svelata dopo un anno.

Amatissima ed apprezzatissima, Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici che decanta di un successo davvero impressionante. Sarà, senza alcun dubbio, per la sua immensa bellezza o per la sua sconsiderata bravura, professionalità e simpatia, fatto sta che la conduttrice romana vanta di un clamore davvero incredibile. Però, come si suol dire: non è tutto oro ciò che luccica. Seppure, infatti, l’ex colonna portante del Grande Fratello si mostri sempre sorridente e felice, anche lei, in realtà, ha le sue paure, i momenti ‘no’. Insomma, è sì un personaggio pubblico e televisivo, ma non dimentichiamoci che Alessia Marcuzzi prima di tutto è una persona. E come tale, quindi, ha i suoi momenti ‘up’. E i suoi momenti ‘down’. È proprio a tal proposito che, in una sua recente intervista al settimanale ‘Grazia’, si è lasciata andare ad un’incredibile confessione. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, l’incredibile confessione arriva dopo un anno: la rivelazione

Conosciamo proprio tutto di Alessia Marcuzzi. Conosciamo, infatti, i suoi due figli, i suoi genitori, la sua carriera e suo marito. Eppure, questo incredibile retroscena non lo conoscevamo affatto. Infatti, è stata proprio lei a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio qualche settimana fa. Quando, nel corso della sua intervista al settimanale ‘Grazia’, si è lasciata andare ad una vera e propria incredibile confessione. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, da circa un anno, la bellissima conduttrice romana vada dallo psicoterapeuta. ‘Da un anno a questa parte mi sono convinta ad avere un confronto con la psicoterapia. Ho pensato che potesse essermi utile’,ha detto Alessia Marcuzzi dopo soltanto un anno dall’inizio delle sue sedute. Ma perché esattamente? Perché la conduttrice, quindi, ha iniziato questo percorso? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, la Marcuzzi ha ammesso la necessità di scoprire dei lati di sé. ‘Credo sia molto importante conoscere lati di se stessi che a volte magari si ignorano totalmente’, si legge sulle pagine del settimanale.

Insomma, Alessia Marcuzzi lo conferma ancora una volta: è un grandissimo esempio da seguire.

