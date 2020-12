Anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 22 dicembre: si chiude col botto, che delusione per la tronista Sophie!

Oggi, 22 dicembre 2020, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne! Proprio così, la trasmissione di Maria De Filippi è pronta per lo stop natalizio, ma niente paura: a gennaio tornerà con tante puntate nuove. Le registrazioni, infatti, non si fermeranno nel periodo natalizio. Ma veniamo alle dinamiche della trasmissione. Cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 22 dicembre? Ieri abbiamo assistito all‘abbandono di Gianluca De Matteis, che ha deciso di lasciare il trono senza scegliere. Per gli altri due tronisti, invece, la scelta finale è sempre più vicina. Ma non mancano gli ostacoli: per la bella Sophie, oggi, accadrà qualcosa di non proprio piacevole. Ecco per voi tutte le anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Piccolo spoiler: ne vedrete delle belle!

Anticipazioni Uomini e Donne 22 dicembre: si chiude col botto, brutto colpo per Sophie

Si chiude col botto! Accadrà di tutto nell’ultimo appuntamento del 2020 con Uomini e Donne. In particolare, per quanto riguarda il trono di Sophie Codegoni. La ragazza ha portato in esterna solo Matteo, ma sarà proprio quest’ultimo a dare una risposta che non farà piacere alla tronista. L’esterna, nonostante un po’ di turbolenze iniziali, è finita bene, con Sophie che fa conoscere a Matte la sua mamma, e uno scambio di tenerezze e coccole tra i due. Ma, alla domanda di Maria sulla risposta che Matteo darebbe ad un’eventuale scelta, il corteggiatore ha spiazzato tutti dicendo “no“. Una risposta che ha generato un vero e proprio caos in studio: la tronista si sentirà presa in giro, accadrà di tutto! Passiamo a Davide Donadei! Il bel tronista si è reso protagonista di un’esterna da favola con Beatrice, durante la quale si mostra molto vicino a lei: le dice anche che la vede come la sua fidanzata. Un’esterna che fa male a Chiara, che, nonostante la delusione, decide comunque di restare in trasmissione e provare a conquistare il tronista fino all’ultimo. Non sarà una scelta facile per Davide!

Non mancherà la parentesi dedicata al Trono Over e, in particolare, ad Armando Incarnato. Continuano le scintille con Lucrezia, infastidita dal fatto che il cavaliere stia frequentando anche un’altra dama. E, nella puntata di oggi, Armando farà scendere altre due corteggiatrici, per poi tenerne solo una. Anche per Lucrezia c’è un corteggiatore intenzionato a conoscerla, ma la ragazza rifiuta. Nascerà una storia d’amore tra i due protagonisti del trono Over? Staremo a vedere!

Insomma, ci attende una puntata ricchissima di colpi di scena, per un finale davvero scoppiettante. Uomini e Donne, da domani, andrà in vacanza ma tornerà subito dopo le festività, anche se non è nota la data esatta. Al posto della trasmissione di Maria De Filippi, ogni gioco, Mediaset trasmetterà romanticissimi film a tema natalizio. Che dire, godiamoci questo ultimo appuntamento! Ore 14.45, su Canale 5, non mancate!