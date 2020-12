La bellissima Antonella Elia è un volto amatissimo della televisione, che al momento stiamo osservando come opinionista al GF Vip: spunta l’affascinante scatto del passato, l’avreste riconosciuta?

Bellissima, piena di vita e molto sensibile, sebbene a lei piaccia dire il contrario: Antonella Elia è un volto amatissimo della televisione. In questi mesi la possiamo ammirare la GF Vip, dove ricopre il ruolo di opinionista dopo aver avuto quello di concorrente. Il suo carattere frizzante e vivace, brillante, le permette di cogliere sempre dettagli importanti e avere le parole giuste al momento opportuno. Non si risparmia mai, come accaduto all’uscita di Elisabetta Gregoraci dal celebre reality. Il suo profilo Instagram è molto seguito, sono oltre trecentomila i fan che può vantare. Fan che Antonella Elia non delude mai, condividendo con loro tutto quello che può a proposito della sua vita e del suo lavoro. Qualche tempo fa, Antonella Elia ha voluto mostrare al pubblico un ricordo particolare: l’affascinante scatto del passato vi lascerà senza parole.

Antonella Elia, lo scatto del passato lascia i fan senza parole

Che sia bellissima non è davvero in dubbio. Antonella Elia è una donna talentuosa e brillante, capace di calarsi nelle vesti di attrice, conduttrice, showgirl e così via. Dotata di una grande cultura oltre che di un carattere solare e vivace, riesce sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico con il suo sorriso luminoso. Proprio come accaduto grazie ad uno scatto incredibile che ha pubblicato un po’ di tempo fa tramite i social. “Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo”, recita la didascalia allegata all’immagine. Che mostra un’Antonella Elia diversi anni fa, sempre biondissima ma con una frangia davvero sbarazzina e un magnifico sorriso. Lo scatto ha ricevuto una pioggia di complimenti per la straordinaria bellezza della showgirl. Siete curiosi di vederla?

E voi, cosa ne pensate di questa bellissima foto del passato?