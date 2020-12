Arisa, momento drammatico per la madre: “Ha avuto due tumori uno dietro l’altro”, la dolorosa confessione della cantante.

Non è un periodo facile per Arisa. Anche se dal punto di vista lavorativo tutto procede al meglio, la cantante si trova a vivere un momento di forte dolore in famiglia. Al settimanale Chi, la nuova prof di canto di Amici ha raccontato la malattia della sua mamma, che è stata colpita da due tumori consecutivi. Ora sta un po’ meglio, ma la cantante non ha intenzione di trascorrere il Natale con i suoi, per preservarli, per via della delicata situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Covid.

Arisa, momento drammatico per la madre: “Ha avuto due tumori”, il primo Natale lontano dalla famiglia

“Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro per questo motivo sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro.” Una confessione dolorosa, quella che la cantante Arisa ha fatto durante un’intervista a Chi. La nuova protagonista di Amici racconta che questo sarà un Natale molto particolare per lei, il primo lontano dalla sua famiglia. Una scelta difficile, ma dettata dal desiderio di proteggere i suoi cari e, in particolare, la sua mamma: “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”. Giorni difficili per Arisa, che proprio ieri sera abbiamo visto in tv, ospite speciale della puntata del Grande Fratello Vip 5. Insieme ad Alberto Urso, la cantante ha deliziato i concorrenti e il pubblico con l’interpretazione di alcuni dei brani natalizi più belli.

E da settembre è invece iniziata un’altra bellissima esperienza per Arisa, per la prima volta nel ruolo di prof in un talent show. Insieme ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, Arisa è la nuova prof di canto di Amici di Maria De Filippi. Un ruolo grazie al quale sta conquistando gran parte dei telespettatori del talent. Ma non è tutto: come annunciato da Amadeus lo scorso 17 dicembre, Arisa sarà anche una dei 26 big in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. La cantante salirà sul palco dell’Ariston col brano dal titolo “Potevi fare di più”.