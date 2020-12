Benedetta Rossi, drastica decisione: “Ho bisogno di staccare un po’ la spina”, cosa è successo.

“Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare da sola con Marco”. Con queste parole, attraverso il suo profilo Instagram, Benedetta Rossi ha annunciato la sua decisione. Quella di staccare un po’ la spina, di allontanarsi dal web e dai social, spinta dal “bisogno di silenzio e di normalità”. In seguito, il messaggio apparso poco fa sul suo canale ufficiale di Instagram.

Benedetta Rossi, drastica decisione: “Ho bisogno di staccare un po’ la spina”,l’annuncio social

Un post che non è passato inosservato, quello pubblicato poco fa sui social da Benedetta Rossi. Un lungo messaggio, nel quale l’autrice e foodblogger ha manifestato il suo desiderio di prendersi un po’ di tempo per sé. Per farlo, Benedetta ha deciso di staccare per un po’ col mondo “virtuale”, allontanandosi da telefono e computer. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Una decisione che non è passata inosservata, quella della Rossi. La foodblogger, infatti, è una delle più attive e seguite nel suo campo. Sul suo blog Fatto in casa da Benedetta e sui social, le ricette di Benedetta sono tra le più amate in assoluto. E il suo profilo Instagram conta ben 3,5 milioni di followers. Followers che hanno compreso le motivazioni della Rossi, invadendo il post con messaggi di affetto.

“Vi aspetteremo con più affetto di prima”, scrivono i fan, che hanno apprezzato la scelta di Benedetta. “Hai dimostrato ancora una volta di essere come la nostra vicina amica della porta accanto”, scrive ancora un utente.