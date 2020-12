Amedeo Grieco: “Ovunque tu sia, a noi restano gli abbracci…”, un ricordo travolto nel dolore.

Amedeo Grieco forma insieme a Pio D’Antini un duo comico molto amato e sostenuto dagli italiani. Con la loro simpatia, e quella schietta battuta sempre pronta sono in grado di divertire i telespettatori. Negli anni hanno ottenuto un successo incredibile tanto da essere chiamati in numerose trasmissioni. Ricorderemo certamente la loro presenza nell’amatissimo programma Amici di Maria De Filippi, in cui durante la messa in onda del serale hanno ammaliato il pubblico con prorompenti performance. Amedeo Grieco e Pio D’Antini hanno partecipato anche a qualche ripresa cinematografica, tra cui il grande successo di Amici come Noi, nel 2013, fino ad arrivare nel 2014 al cinepanettone, dal titolo Ma tu di che segno 6? Non solo, i due artisti hanno scritto un format Emigratis, divenuto seguitissimo, in cui la coppia è protagonista di vacanze a scrocco dei personaggi dello spettacolo in tutto il mondo. Purtroppo, Amedeo ha perso la mamma qualche mese fa, e ne ha dato notizia con un lungo post su instagram, pieno di dolore. Proprio da pochissimo, ha lasciato sui social un messaggio per lei: “Ovunque tu sia, a noi restano gli abbracci…“.

Amedeo Grieco, la perdita che l’ha stravolto: il commovente ricordo

Come abbiamo avuto modo di sostenere, Amedeo Grieco e Pio D’Antini sono un amatissimo duo comico, che vantano moltissime apparizioni in numerosi programmi. Hanno incominciato lavorando in villaggi turistici, per poi approdare grazie al profondo e ilare talento posseduto, in televisione. Da quel momento, la carriera di Amedeo e Pio raggiunge un elevato successo, tanto da essere oggi apprezzatissimi. Purtroppo, negli ultimi mesi, Grieco ha perso la mamma, giovanissima. Un momento terribile per l’uomo, dato che come si evince dal suo profilo era tanto legato alla donna. Proprio da pochissimo, Amedeo ha lasciato un post sul suo profilo che ha commosso i follower. “Ti avrei regalato forse una pianta di orchidea di quelle che a te piacevano tanto, ti avrei rubato qualche bacio…il tuo ritratto disseminato in ogni stanza a reggere tonnellate di silenzi. Credo che anche tu avresti immaginato quanto sarebbe stato grande il vuoto che noi qui siamo rimasti a guardare intorno. Siamo qua, a non abituarci mai, ad aspettare un tuo segno, dovesse passare pure tutta la vita. Oggi sarebbero stati solo 57 anni, buon compleanno Mà“, ha scritto il comico in basso all’immagine pubblicata.

Un ricordo incancellabile percorso da un forte dolore, e da quel vuoto, che non potrà essere colmato. Parole che Amedeo ha riportato sui social, ponendo alla mamma gli auguri per il suo compleanno.

