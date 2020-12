‘Dove Sono Oggi’, Ilaria Galassi di Non è la Rai: il dramma della malattia, com’è diventata e cosa fa ora la showgirl e ballerina.

Tutti la ricordano certamente come una delle più grandi protagoniste del famoso programma ‘Non è la Rai’, trasmissione ‘cult’ degli anni ’90. Bionda, sbarazzina e piena di energia, Ilaria Galassi si è fatta conoscere e apprezzare grazie al programma di Gianni Boncompagni, proprio come tante altre giovani ragazze che hanno cominciato così la loro carriera, da Antonella Mosetti a Pamela Petrarolo, passando per Ambra Angiolini. Nelle prime 4 edizioni del programma, Ilaria è stata una vera star del programma, nel quale si esibiva come ballerina e modella, e talvolta anche come cantante.

Nonostante il grande successo di quegli anni e una bella carriera da modella, ballerina e showgirl nel periodo successivo, da qualche tempo Ilaria è lontana dal mondo dello spettacolo, per diversi motivi, tra cui un dramma che l’ha colpita improvvisamente. Proviamo allora a ripercorrere la sua carriera e la sua vita privata, fino ad arrivare ad oggi e scoprire insieme com’è diventata e cosa fa adesso l’ex star di Non è la Rai. Siete pronti?

Ilaria Galassi: carriera, incidente e il dramma della malattia

Durante e dopo l’esperienza a Non è la Rai, cominciata quando era ancora un’adolescente, la carriera di Ilaria Galassi è decisamente decollata, con la partecipazione a tanti programmi, come Bulli e Pupe, Rock’n Roll e Primadonna, e anche dopo Ilaria ha continuato a lavorare anche come modella e ballerina, anche se nel 1996 arriva il primo stop a causa di un incidente alla gamba, che la costringe ad abbandonare le scene appena dopo essere stata scelta come velina di Striscia la Notizia. Poi, però, la sua carriera di valletta e ballerina riprende e la vediamo a ‘OK, il prezzo è giusto’, ma anche a ‘Zelig – Facciamo Cabaret’ e in ‘Aldo Giovanni e Giacomo Show’, programmi di cui cura anche le telepromozioni. Nel 2000, poi, arriva il calendario per la rivista Boss Magazine e il successo continua, fino alla sera del 24 dicembre di quell’anno.

Ilaria ha 24 anni e sente improvvisamente un forte dolore alla testa, che la costringe a correre in ospedale. I medici diagnosticano un aneurisma cerebrale e un intervento di 10 ore le salva la vita. Quando si risveglia dal coma, però, Ilaria si ritrova ad aver perso l’uso della parola ed è costretta ad afffrontare un lungo percorso per riprendersi da questo evento, che naturalmente la tiene ancora una volta lontana dalle scene.

Il ritorno in tv e il ritiro definitivo dalle scene: com’è e cosa fa Ilaria oggi

Dopo l’aneurisma che le ha ovviamente segnato la vita, Ilaria è tornata in tv, facendo diverse apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e altri, ma pochi anni dopo, nel 2004 per la precisione, lascia definitivamente il mondo dello spettacolo dopo essere diventata mamma del suo primogenito, Rocco, anche se negli anni successivi appare ancora in qualche programma. Poi, nel 2015, diventa mamma per la seconda volta grazie alla nascita di Riccardo, avuto dal suo attuale compagno Daniele Brunone. Gli eventi della vita e la voglia di occuparsi della sua famiglia, dunque, l’hanno allontanata pian piano dalla tv, ma Ilaria, che oggi ha 44 anni, ha saputo reinventarsi e oggi lavora insieme al suo compagno nel suo salone di parrucchiere, anche se la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus ha colpito duramente anche la loro attività.

La Galassi, comunque, non ha mai nascosto di pensare ancora al mondo dello spettacolo e di sentirne la nostalgia, tanto che in una recente intervista a FanPage.it ha dichiarato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip: “E’ una sfida che vorrei fare con me stessa”, ha detto l’ex protagonista di Non è la Rai. Vi piacerebbe rivederla in tv?