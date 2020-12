Elisabetta Gregoraci in videochiamata con Oppini perde completamente le staffe: “Non mi hai…”.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno da qualche settimana lasciato il Grande Fratello Vip, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Proprio per questo, entrambi hanno abbandonato il gioco. Gli ex concorrenti, possiamo certamente affermare, sono stati al centro delle dinamiche all’interno della casa. Da un lato, abbiamo avuto modo di vedere la conduttrice alle prese con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Il loro rapporto è finito al centro dell’attenzione dei telespettatori, molti speravano potesse nascere qualcosa fra i due. Purtroppo, si è trattato soltanto di una bellissima amicizia ‘speciale’. Oppini, invece, ha stretto un legame meraviglioso con Tommaso Zorzi. La sua uscita dalla casa ha creato nel concorrente diversi malesseri, dato che erano diventati grandi amici. Elisabetta e Francesco già all’interno del reality avevano legato tantissimo. Un rapporto che a quanto pare, è proseguito anche fuori. Spesso, sono avvezzi a fare dirette, un modo per passare il tempo insieme, in buona compagnia. Nelle ultime ore, a colpire i follower di entrambi, è stato un momento avvenuto durante una diretta, in cui la donna ha perso le staffe: “Non mi hai…”, cos’è successo.

Elisabetta Gregoraci perde le staffe con Oppini: è avvenuto durante la videochiamata

Uno splendido legame è sorto tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, i due ex concorrenti che hanno deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, al termine del contratto, e di non proseguire il gioco, dato l’affermato prolungamento. Una scelta che ha destato grande malessere in casa. I concorrenti attuali era molto affezionati ad entrambi, e possiamo dirlo a gran voce, anche il pubblico. Una volta usciti dal reality, il legame nato all’interno del programma, ha avuto il suo seguito. Nelle settimane seguenti, sono state molte le dirette fra i due ex concorrenti, insieme ad ex coinquilini. Proprio da pochissimo, durante una videochiamata, Elisabetta ha perso le staffe con Oppini: “Non mi ha ca*** proprio” ha risposto la donna a Francesco.

Un momento che subito ha colpito lo sguardo vigile dei follower che li seguono con grande affetto. Si è trattato ovviamente di un episodio ironico, che ha destato una forte simpatia sui social, dato che entrambi sono amatissimi.

