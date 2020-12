Conoscete le origini di Enrico Brignano? Non tutti conoscono questo incredibile retroscena: ecco di che cosa parliamo esattamente.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Enrico Brignano. Comico, attore, cabarettista e showman, il romano decanta di un successo davvero impressionante. La sua carriera, infatti, inizia tanti anni fa a ‘La Sai l’ultima?’. E, da quel momento, ha letteralmente preso il volo. Sono passati, infatti, circa trent’anni dal suo debutto. Eppure, attualmente, Enrico Brignano è uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati di tutto lo spettacolo italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, sappiamo che, attualmente, è felicemente sposato con Flora Canto. E che è uno splendido papà. Ma, ad esempio, vi siete mai chiesti quali siano le sue origini? Beh, ne siamo certi: si! Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Sappiamo benissimo che il buon Brignano è nato a Roma. Ma, senza alcun dubbio, non tutti conoscono che le sue origini, in realtà, sono davvero ben altre. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, quando lo scoprirete, resterete senza parole. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente!

Enrico Brignano, sapete le sue origini? Resterete senza parole

È uno degli attori più famosi ed apprezzati, Enrico Brignano. Entrato nel mondo dello spettacolo diversi anni fa, ancora adesso, decanta di un successo davvero impressionante. Non è un caso, ad esempio, se il suo spettacolo in onda su Rai Due ha riscosso un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Certo, dal punto di vista professionale e sentimentale, del buon Brignano sappiamo davvero tantissimo. Ma, invece, vi siete mai chiesti quali siano le sue origini? Come dicevamo precedentemente, l’attore è nato a Roma. Ed, esattamente, nel quartiere Dragona. In pochissimi, però, sanno che, in realtà, Enrico ha delle origini completamente differenti. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, sì Enrico Brignano è nato a Roma, come dicevamo precedentemente, ma che le sue origini siano ‘miste’. Ci spieghiamo meglio: da quanto si apprende, sembrerebbe che abbia origini sia abruzzesi che siciliane. Un retroscena davvero inedito, vero? Voi, invece, lo sapevate?

Il dolore immenso per la morte di Gigi Proietti

Era esattamente il 2 Novembre scorso quando Gigi Proietti è morto nello stesso giorno del suo compleanno. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che ha scosso davvero tutti. In primis, Enrico Brignano. Che è proprio con lui che ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione.

Insomma, un dolore davvero immenso. E chi è che non l’ha provato?

