Lo showman Enrico Brignano è un volto amatissimo del panorama artistico. Talentuoso e brillante, la sua simpatia ha conquistato il pubblico consacrandolo come uno dei comici più talentuosi. Non solo. Enrico Brignano è anche un grande attore, un regista e un conduttore: le sue doti naturali lo rendono un vero e proprio ‘animale da palcoscenico’ capace di sorprendere, divertire e fa riflettere in ogni circostanza. Originario di Roma, è stato allievo dell’iconico Gigi Proietti, venuto a mancare pochi mesi fa. Il celebre showman è fidanzato con Flora Canto, che lo ha reso padre di una splendida bimba nata nel 2017. C’è un’incredibile passione che riguarda l’amatissimo Enrico Brignano, di cui probabilmente non sapete: “Come la tartaruga che cammina col suo guscio”.

Enrico Brignano: “Come la tartaruga che cammina col suo guscio”

Lo abbiamo ammirato in fiction di successo e amatissime dal pubblico. Abbiamo riso a crepapelle ai suoi spettacoli. Lo abbiamo seguito nella sua straordinaria carriera costellata di grandi successi. Enrico Brignano è sempre stato un personaggio dotato di un cuore immenso, di una generosità incredibile e di una grande sincerità. Eppure, c’è un retroscena che forse è sfuggito a molti e che riguarda una sua grande passione. Di cosa si tratta? Enrico Brignano è un amante del campeggio e, in particolare, dei camper. “Un camper è una mini-casa che ci si porta dietro… nel camper mi sento come la tartaruga che cammina col suo guscio” ha rivelato, nel corso di un’intervista a La Repubblica.it di alcuni anni fa. L’artista ha spiegato che, per chi viaggia spesso e si ritrova lontano da casa “è fondamentale ricreare un angolo intimo e personale”. Enrico Brignano ha confessato di aver avuto diversi camper e di amare il campeggio fin da che era solo un bambino. “Dalla mia tenda guardavo sognante quei camper giganti sperando che un giorno ne avrei potuto avere uno tutto mio” ha raccontando, parlando delle sue vacanze dell’infanzia.

