Il GF Vip ci terrà compagnia la notte di Capodanno e dalle anticipazioni di Alfonso Signorini si prospetta un programma pazzesco: ecco le straordinarie indiscrezioni.

Il GF Vip non delude mai e riesce sempre a tenere incollati i telespettatori, proprio come, di certo, accadrà la notte di Capodanno: indiscrezioni straordinarie sul programma pazzesco della serata. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo salutato i concorrenti in vista di Natale, poiché il prossimo appuntamento sarà direttamente Lunedì 28 Dicembre. Non sono mancate grandi sorprese e momenti ricchi di emozione, come d’abitudine. Per compensare l’attesa, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato qualche succulenta indiscrezione riguardo l’esplosiva messa in onda dell’ultimo dell’anno. Ricordiamo che è la prima volta che il GF Vip accompagna in una notte tanto speciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, cosa accadrà la notte di Capodanno

Alfonso Signorini sa sempre come catalizzare l’attenzione del pubblico, come ha brillantemente dimostrato in questi mesi alla conduzione dell’amatissimo reality. Sul settimanale Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha rivelato alcune indiscrezioni sulla notte di Capodanno. Il programma della serata si prospetta pazzesco. A cominciare dal fatto che “non sarà una puntata ma un veglione vero e proprio” come lui stesso ha dichiarato. Alfonso Signorini ha anche annunciato una gara di cucina, con la possibilità di un giudice d’eccezione. Pare, inoltre, che sarà ripreso il “format” del GF Fashion week con l’iconico Tommaso Zorzi. Non mancheranno, ovviamente, ospiti e momenti dedicati alla musica e allo spettacolo, come già preannunciato nel corso delle ultime settimane. Possiamo dire con certezza che il GF Vip regalerà una nottata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Manca ormai pochissimo alle festività e siamo certi che il pubblico sia in trepidante attesa di trascorrere una serata in compagnia degli amatissimi concorrenti.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui