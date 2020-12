Alberto Urso è entrato nella casa del GF VIP e Tommaso Zorzi ha fatto un’espressione imbarazzata: cos’è successo tra di loro

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è stato prolungato e terminerà ai primi di febbraio. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia si apprestano a vivere il primo Natale lontani dalla loro famiglia. Ieri, durante la diretta del GF VIP, il conduttore Alfonso Signorini ha festeggiato il Natale insieme ai vipponi. Il Grande Fratello, infatti, non andrà in onda anche a Natale, come precedentemente era stato scritto sul web. Il reality show, invece, farà compagnia ai telespettatori italiani nella notte di Capodanno.

GF VIP, Alberto Urso entra nella casa: la reazione di Tommaso

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip sono entrati due ospiti speciali nella casa più spiata d’Italia. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti invitato due grandi cantanti: Arisa e Alberto Urso. I due si sono esibiti con canzoni natalizie prima singolarmente e poi in coppia. Rosalba Pippa – in arte appunto Arisa – è stata complice anche di una bellissima sorpresa a Cristiano Malgioglio.

Quando Alberto Urso è entrato nella casa del GF VIP, la reazione di Tommaso Zorzi ha spiazzato i telespettatori. Il concorrente del reality show, infatti, sembrava abbastanza imbarazzato. Cosa sarà successo tra di loro?

In realtà, c’è un precedente tra Alberto Urso e Tommaso Zorzi. L’influencer, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, in passato ha espresso un giudizio di certo non positivo nei confronti dell’ex vincitore di Amici. Le sue parole, però, non avevano suscitato la reazione di Alberto, che, probabilmente, non ricorderà affatto il giudizio di Zorzi. Ieri sera, il cantante ha salutato con affetto tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. L’unico in imbarazzo era solo Tommaso Zorzi.