Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha un messaggio ‘particolare’ per Pierpaolo: non se l’aspettava? Ecco cosa è successo durante la diretta di ieri.

Una puntata ricca di novità, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dal concerto a tema natalizio, in compagnia dei super ospiti Arisa e Alberto Urso. Una serata di forti emozioni, soprattutto per Pierpaolo Pretelli, col quale Alfonso Signorini ha voluto parlare in privato. L’argomento è davvero caldo: l’ex velino è ancora innamorato della sua ex Ariadna Romero? I dubbi sono sorti quando, dopo la visita della modella in trasmissione, il concorrente è apparso molto pensieroso. E, durante la diretta di ieri, ha ammesso di aver tentato di riconquistare la sua ex, durante lo scorso lockdown. Una situazione ancora da definire, ma a voler dire la sua è stata anche Elisabetta Gregoraci, con cui Pierpaolo ha legato molto nella casa. Ecco il messaggio che la showgirl ha inviato al concorrente. Non immaginereste mai!

Gf Vip, Gregoraci ha un messaggio ‘particolare’ per Pierpaolo: c’entra la sua ex Ariadna Romero

Cosa succede a Pierpaolo Pretelli? Dal punto di vista sentimentale, il concorrente del GF Vip sembra essere in piena crisi. Dopo l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, l’ex velino sembra essere sempre più vicino a Giulia Salemi. Ma, tra le due, spunta una “terza incomoda”: si tratta della sua ex, Ariadna Romero, mamma del suo piccolo Leo. Con lei, Pierpaolo ha vissuto una meravigliosa storia d’amore, alla quale il concorrente non può fare a meno di pensare ancora. Soprattutto dopo che, durante la scorsa puntata, Ariadna è arrivata fuori alla casa del GF Vip, per fare una sorpresa a Pierpaolo. Quest’ultimo è ancora innamorato della sua ex? Non è stato ancora chiarito, ma stando alle parole di Pretelli la situazione non sembra essere del tutto chiusa. E gran parte del pubblico tifa per il ritorno di fiamma e spera di rivedere unita questa meravigliosa famiglia. Tra questi, spunta una fan molto speciale: si tratta di Elisabetta Gregoraci, che durante la puntata di ieri manda a Pierpaolo un messaggio davvero inaspettato. Ascoltate:

Proprio così, dopo aver rivelato di aver scritto ad Ariadna, Elisabetta manifesta il suo desiderio di rivedere insieme Pierpaolo con la sua ex, per riunire la famiglia insieme al piccolo Leo. Un messaggio bellissimo, ma decisamente inaspettato. Dopo queste parole, è ufficialmente svanita la speranza dei fan dei “Gregorelli”: tra Pierpaolo ed Elisabetta è nata una splendida amicizia, ma nulla di più.

Dallo studio, Elisabetta ha inoltre caricato il concorrente, spiegandogli di averlo visto un po’ già di corda negli ultimi giorni e spingendolo a sorridere di più: “Ti voglio vedere più felice”. Un gesto che Pierpaolo ha apprezzato tantissimo.