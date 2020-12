Subito dopo la puntata andata in onda ieri del GF Vip, nella notte, si è scatenata una lite furiosa: parole forti di Sonia Lorenzini, il web in rivolta chiede la squalifica.

Questa notte, subito dopo la messa in onda del GF Vip, è scoppiata una lite tra Rosalinda e Sonia Lorenzini: parole forti da parte dell’ex tronista, il web in rivolta chiede la squalifica. Tutto ha avuto inizio dalla decisione dell’attrice di nominare Sonia Lorenzini, con la motivazione di voler ‘preservare’ i vecchi concorrenti e l’aggiunta di una risposta brusca che la tronista le avrebbe dato nel pomeriggio. Nomination che la nuova inquilina ha preso molto male. Ne è scaturita una lite che non ha portato ad alcuna conclusione. Sonia Lorenzini, tuttavia, nel corso della notte avrebbe pronunciato parole forti nei confronti di Rosalinda. Il web, in rivolta, chiede a gran voce la squalifica.

GF Vip, il web in rivolta chiede la squalifica per Sonia Lorenzini

Parlando con gli altri concorrenti e anche da sola, Sonia Lorenzini si sarebbe lasciata andare ad un lungo sfogo nei confronti di Rosalinda. Secondo quanto riportato anche da Il Mattino, le parole utilizzate sarebbero state “forti”. Il web, costantemente aggiornato, è in rivolta e chiede a gran voce la squalifica. Un episodio che, se dovesse trovare conferma, non passerebbe in sordina visti i precedenti nella casa del GF Vip. Ricordiamo che diversi personaggi sono stati squalificati nel corso dell’edizione per aver utilizzato un linguaggio non appropriato. Intanto, nel corso della giornata di oggi, Rosalinda ha tentato un avvicinamento a Sonia, per cercare un chiarimento. La tronista, tuttavia, ha chiarito di aver bisogno di tempo per sbollire.

Ricordiamo che, al momento, non ci sono conferme. Sarà cura del GF Vip verificare se la concorrente abbia davvero pronunciato determinate parole.

