Al GF Vip sta per scoppiare un altro caso di squalifica? Per quello che è accaduto oggi nella Casa tra due concorrenti, pare proprio di sì.

Che l’ingresso di Samantha De Grenet al GF Vip non avrebbe mancato di lasciare traccia si era capito già dai primi minuti di conversazione tra la showgirl e Stefania Orlando: i dissapori tra le due erano cominciati in maniera evidente durante la puntata di venerdì scorso. Era accaduto infatti che i nuovi concorrenti dovessero scegliere tra quelli della vecchia guardia chi rendere immune. La De Grenet aveva scelto di non salvare Stefania adducendo come motivazione la volontà di lasciare spazio ai giovani della Casa. La Orlando non aveva affatto digerito la cosa e ieri sera, durante la diretta, si è vendicata nominando la collega. E’ stato oggi, però, che l’astio tra le due è sfociato in una lite furibonda che ha avuto strascichi per tutto il giorno. Vediamo cosa è accaduto.

Samantha De Grenet senza freni su Stefania Orlando: altra squalifica in arrivo al GF Vip?

Verso l’ora di pranzo, le due ladies di ferro hanno iniziato a discutere animatamente in cucina, a quanto pare per una teglia. Sfogandosi con gli altri coinquilini, Samantha ha detto senza mezzi termini: “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica”, insulto che è stato poi riferito da alcuni fan che hanno urlato fuori dalla Casa per avvertire Stefania. Quest’ultima, senza scomporsi più di tanto, ha commentato con la sua solita ironia: “Sto cercando la vastità…”. Ad aggiungere benzina sul fuoco, ciò che Tommaso Zorzi ha rivelato alla sua amica: “A me Samantha ha detto che ho un’amica pazza”. Non contenta, la De Grenet ha continuato ad inveire contro la coinquilina sfogandosi con la Lorenzini: “Io la uccido, cacciatemi pure”.

Sul web, l’affermazione della showgirl ha scatenato un putiferio: gli utenti chiedono la squalifica immediata, per scoprire la decisione del Grande Fratello non ci resta che continuare a seguire i prossimi sviluppi.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui