Giulia De Lellis ha pubblicato nelle sue IG story alcuni scatti da adolescente insieme alla sua amica d’infanzia. Così non l’avevamo mai vista!

E’ una delle influencer più famose in Italia: l’abbiamo conosciuta in un dating show ed oggi è una vera e propria icona nel mondo della moda e del beauty. Giulia De Lellis ha conquistato un vero e proprio impegno intorno a sé: i suoi follower crescono ogni giorno sempre di più! Al centro del gossip resta come sempre la sua vita privata: a Uomini e Donne conobbe Andrea Damante. Con il bel giovane ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore, messa in crisi da un tradimento che sembrava poi essersi risolta. I due, dopo esser tornati insieme durante il lockdown, si sono allontanati nuovamente: entrambi hanno voltato pagina, oggi sono impegnati con altri partner. Ma torniamo a Giulia, al suo lavoro ed alla sua vita privata…Ne ha fatta tanta di strada e nelle ultime ore ha voluto mostrare a tutti i suoi follower alcune immagini di quando era solo una bambina, era appena diventata adolescente! Date un’occhiata.

Giulia De Lellis, spunta la foto da adolescente: scatti inediti, come non l’avevamo mai vista

Giulia De Lellis ha deciso di mostrare ai suoi follower di Instagram fotografie davvero vecchissime di lei in compagnia di una sua cara amica di vecchia data. Erano solo due piccole adolescenti quando iniziavano a scattarsi le prime foto: non avevamo mai visto Giulia così piccola! Siete curiosi vero? In questo scatto avevano solo 12,13 anni: lei e la sua amica Ilaria si divertivano a scattarsi foto, date un’occhiata!

Di fotografie Giulia nelle sue IG story ne ha messe davvero tante, tutte in compagnia della sua amica d’infanzia. In ques’altro scatto correva l’anno 2013, come precisa lei stessa. In questo scatto avevano dunque circa 17 anni!