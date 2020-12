L’Isola dei Famosi, indiscrezione bomba: ci saranno anche i due amatissimi volti di Uomini e Donne Over, ecco di chi si tratta.

Dopo la pausa nel 2020, l’anno prossimo tornerà L’isola dei famosi! Il reality dei naufraghi dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2021, ma la data ufficiale è ancora top secret. Al timone dello show ci sarà Ilary Blasi, per la prima volta alla conduzione del reality, dopo l’esperienza al GF Vip. Ma in tanti si chiedono chi saranno i nuovi naufraghi dell’isola più famosa della tv? Ebbene, nomi di possibili concorrenti fanno il giro del web già da molte settimane. E, poche ore fa, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un’altra indiscrezione, che riguarda due amatissimi volti di Uomini e Donne. In particolare, del Trono Over! Ecco chi potrebbe partire preso per l’isola!

L’Isola dei Famosi, indiscrezione bomba: due cavalieri di Uomini e Donne Over nel cast?

L’isola dei famosi tornerà nel 2021! I fan non vedono l’ora di seguire il reality più avventuriero della nostra tv e, soprattutto, di scoprire il cast della nuova edizioni. Di ipotesi e indiscrezioni ce ne sono tante sul web, ma l’ultima è davvero succulenta. Secondo Nuovo Tv, anche Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli sono in lizza per partecipare alla nuova edizione del reality show. Si tratta di due amatissimi volti del Trono Over di Uomini e Donne, ma entrambi hanno lasciato la trasmissione. Giorgio, il “Gabbiano” è stato il grande amore di Gemma Galgani: la loro storia ha appassionato il pubblico per mesi e mesi! E anche Nicola ha frequentato Gemma, nonostante la notevole differenza d’età. La loro conoscenza, infatti, ha fatto discutere molto nei mesi scorsi, ma, comunque, non ha avuto lieto fine. Entrambi, quindi, sarebbero pronti per vivere un’avventura televisiva del tutto nuova, proprio sull’isola più famosa della nostra tv.

Nulla di ufficiale, chiaramente, per adesso. Ma, in attesa di conferme o smentite, a voi piacerebbe rivedere in tv i due cavalieri?