Sapete a che età hanno iniziato a suonare Ethan, Thomas, Victoria e Damiano? C’è un retroscena sui Maneskin che non tutti conoscono!

Il gruppo musicale è ormai noto in Italia se non in tanti altri paesi…I Maneskin si sono formati a Roma, nel 2015, ma hanno raggiunto la notorietà nel 2017. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan con Torna a casa, Vent’anni, e tanti altri brani sono entrati nel cuore dei loro fan. Si sono un po’ raccontati ai microfoni de Le Iene, in un’intervista a quattro: hanno risposto riguardo le voci sui flirt tra loro, riguardo il loro successo, la loro musica…Voi ricordate vero quando li abbiamo conosciuti? Nell’undicesima edizione del talent show X Factor Italia! Entrarono nel gruppo capitanato da Manuel Agnelli ed il loro fu un percorso davvero incredibile. Ricordate com’erano 3 anni fa, nel talent? Vi mostriamo qualche foto..ma un’altra domanda abbiamo per voi: sapete cosa facevano prima di arrivare al successo? Sentite un po’!

Maneskin, come è nata la band? Il retroscena che non tutti conoscono

Abbiamo conosciuto i Maneskin nel talent show X Factor 11: nel 2017 si classificavano secondi nel programma di Sky Uno ma la loro fama era già salita alle stelle! Li ricordate ai tempi di X Factor? Date un’occhiata a questo vecchissimo post in cui li ritrae sul palco del talent show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Ma cosa facevano questi bei quattro giovani prima di diventare famosi? Com’è nata la loro passione per la musica? Dal web abbiamo appreso che Thomas iniziò a suonare ad 8 anni dopo aver visto una chitarra in un negozio. L’esordio di Ethan è arrivato quando aveva solo 12 anni: interpretò Profondo rosso dei Goblin. L’unica donna della band, Victoria, si esibì per la prima volta durante il saggio della scuola mentre Damiano decise di immergersi in questo mondo per seguire le sue ‘icone musicali’. Attraverso contatti scolastici, iniziarono a formarsi insieme: dopo vari contest ed il tour in Danimarca iniziarono ad affermarsi nel loro mondo.