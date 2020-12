Il suo volto è da tempo legato al longevo programma di Italia 1 ‘Le Iene’, ma Matteo Viviani ha fatto un altro lavoro in passato: sapete quale?

E’ una delle ‘Iene’ più amate e seguite dai telespettatori del programma che da anni svolge un’intensa attività giornalistica al servizio dei cittadini. Dal 2000 infatti Matteo Viviani fa parte della trasmissione Mediaset e ad ogni edizione è riuscito a conquistare uno spazio sempre maggiore. Uno dei servizi più discussi da lui realizzati è stato quello del 2007 in cui è riuscito ad ottenere tamponi di sudore di 50 deputati e 16 senatori per poi sottoporli al test della droga. Al suo attivo, anche la pubblicazione di un libro scritto nel 2015, ‘La crisalide nel fango’. Sposato dal 2013 con Liudmilla Radchenko, ex letterina di Passaparola, Matteo ha due figli, una femmina ed un maschio, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017. Matteo e Liudmilla stanno insieme dal 2008 e sono una coppia molto unita come si intuisce dai tanti scatti social della coppia in cui appaiono innamorati e felici. Ciò che non tutti sanno è che Viviani non è stato sempre un giornalista, nel suo passato c’è anche un altro lavoro, scopriamo quale.

Matteo Viviani prima di diventare giornalista: ecco il suo lavoro

Nato a Seriate nel 1974, Matteo si trasferisce da ragazzo ad Arezzo e qui studia conseguendo il diploma presso l’Istituto d’arte. Conclusi gli studi superiori inizia a lavorare, ma attenzione: non sarà subito il giornalista che tutti conosciamo. Il suo lavoro inizialmente è stato quello del modello, l’avreste mai immaginato? E, ad onor del vero, ha lavorato anche con case di moda importanti come Ferré, Cerruti, Exté, e per varie pubblicità. Per la bravissima ‘Iena’ non si trattò affatto di un’attività provvisoria, perché questo fu il suo lavoro per ben dieci anni.

E voi conoscevate questa curiosità sul passato lavorativo di Matteo Viviani?

