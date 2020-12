Soltanto qualche ora fa, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno confermato che tra loro è finita: il gesto dopo l’annuncio.

Adesso è proprio ufficiale: tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è proprio finita. A dare l’annuncio, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sono stati proprio i diretti interessati. La notizia di una crisi, lo sappiamo benissimo, già c’era nell’aria da diverso tempo. Eppure, soltanto adesso i due hanno voluto ufficializzare la loro rottura. Non sappiamo esattamente cosa li abbia spinti a prendere questa decisione. Certo, come raccontato dall’ex velina di Striscia la Notizia al settimanale ‘Grazia’, sembrerebbe che a causare la prima separazione siano state diverse incomprensioni. Adesso, invece, non conosciamo i motivi. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, la notizia della loro chiusura ha scosso davvero tutti. Ebbene. Sapete cos’è successo subito dopo l’annuncio dell’imminente separazione? Sul suo canale social ufficiale, l’ex stella della Serie A ha voluto compiere un gesto tanto inaspettato quanto splendido nei confronti della sua ex moglie. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Melissa Satta e Boateng, adesso è finita: il gesto dopo l’annuncio

Dopo ben nove anni di matrimonio e uno splendido figlio di nome Maddox, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta si sono detti definitivamente addio. Le voci di una loro seconda crisi, come dicevamo precedentemente, circolavano da diverso tempo. Eppure, soltanto adesso, l’ex velina e l’ex fuoriclasse della Serie A hanno ufficializzato la loro rottura. E così, con un post, condiviso sui rispettivi canali social, che li ritrae insieme e felici con il loro primogenito, la coppia ha annunciato la separazione. Una notizia che, seppure già nell’aria, ha scossa davvero tutti. Anche perché, diciamoci la verità, insieme formavano una coppia davvero bellissima. Quindi, sarà un vero e proprio peccato non vederli più insieme. Perché, certo, non saranno più marito e moglie. Ma, come specificati dai diretti interessati, sono entrambi i genitori di Maddox. E, come tali, saranno sempre un punto di riferimento l’uno per l’altro. Sapete, però, cosa è successo subito dopo l’annuncio della separazione? Anzi, per dirla meglio, avete visto il gesto che Boateng ha compiuto nei confronti della sua ex moglie? Un gesto che, ammettiamolo, ha sorpreso tutti. Ma che, soprattutto, ha sottolineato di quanto il sentimento tra di loro sia stato speciale e puro.

Con una sua fotografia, Kevin Prince Boateng ha voluto dedicare delle splendide parole alla sua ex moglie. ‘Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai’, ha scritto il calciatore. Insomma, un gesto davvero da brividi.

