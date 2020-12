Miriam Leone e Stefano Accorsi, incredibile annuncio a sorpresa: è stato appena svelato, succederà prossimamente!

Una notizia da poco rivelata, che avrà sicuramente sorpreso i tantissimi fan di due meravigliosi artisti, stiamo parlando di Miriam Leone e Stefano Accorsi. Entrambi attori di grande talento, hanno saputo farsi strada nel mondo della recitazione, arrivando ad ottenere una grande popolarità. Proprio da pochissimo, sia Miriam che Stefano hanno pubblicato sui rispettivi social un post straordinario, in cui è stato rivelato un annuncio incredibile: succederà prossimamente.

Miriam Leone e Stefano Accorsi, straordinario annuncio: pronti a tornare

Come abbiamo anticipato, Miriam Leone e Stefano Accorsi hanno da pochissimo pubblicato un post inaspettato, comunicando a tutti i migliaia di fan e follower una meravigliosa notizia. Attori di grande portata, entrambi sono amatissimi, e soprattutto seguitissimi, anche sui social. L’annuncio riportato ha destato grande attenzione, e un’attesa già forte. A quanto pare, Miriam e Stefano sono pronti a tornare in pista, insieme, in un nuovo spettacolare film, dal titolo Marylin ha gli occhi neri, di Simone Godano. Le riprese sono terminate e presto potranno tornare sul grande schermo, anche se, non è stata rivelata ancora la data esatta. Entrambi gli attori hanno manifestato su instagram la gioia che ha accompagnato le riprese, e la conclusione da poco giunta.

L’annuncio ha subito colpito i tantissimi follower, che hanno accolto la notizia con grande sorpresa. Molti sono stati i messaggi ricevuti, tutti meravigliosi apprezzamenti, e non poteva essere altrimenti, dato che entrambi gli attori sono amatissimi. E voi, siete contenti di questo inaspettato annuncio? Noi non vediamo certamente l’ora di vedere Miriam Leone e Stefano Accorsi in questo nuovo spettacolare film!