Triste notizia, è morto Claude Brasseur: l’annuncio appena arrivato

Una triste notizia che segna il mondo del cinema: è morto il celebre Claude Brasseur, l’attore francese de “Il tempo delle mele” e altri grandi successi, l’annuncio è appena arrivato

Aveva ottantaquattro anni, la notizia è appena arrivata: è morto il celebre attore francese Claude Brasseur, volto iconico de “Il tempo delle mele”. Il talentuoso interprete, nato a Neuilly-sur-Seine, era figlio d’arte e nel corso della sua carriera aveva lavorato con registi di altissimo calibro. Non solo cinema, ma anche televisione, Claude Brasseur era un volto molto noto e apprezzato in Francia. In Italia, è stato consacrato al successo dall’interpretazione del padre della protagonista ne “Il tempo delle mele”. Da ricordare anche il ruolo magistrale di Mussolini per la fiction “Edda”. Non ci sono ancora informazioni riguardo la causa del decesso. Una notizia davvero triste e dolorosa, che segna il panorama artistico.

Tragica notizia, è morto Claude Brasseur

La sua carriera è stata lunga e prolifera, a cominciare da Il fantastico Gilbert, passando per Le nuove avventure di Vidocq e Certi piccolissimi peccati. Per citare solo alcuni dei suoi lavori. In Italia, lo abbiamo ammirato in Gli eroi, Quando la coppia scoppia e Aragosta a colazione. Il suo grande talento non gli aveva impedito di dedicarsi anche ad un’altra passione: le corse automobilistiche. Nel 1983, infatti, in coppia con Jacky Ickx riuscì a vincere il Rally Dakar. Uno straordinario retroscena su Claude Brasseur riguarda anche la sua vita personale: il suo padrino era il celebre e iconico scrittore Ernest Hemingway. La triste notizia della morte di Claude Brasseur è giunta da pochissimo e ancora non sono chiare le circostanze della sua dipartita.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia di Claude Brasseur per questa triste e tragica notizia. Un momento davvero difficile e drammatico.

