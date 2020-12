Sul profilo social ufficiale di Nicola Savino è spuntata una foto di lui da piccolo con sua mamma: com’è cambiato in tutti questi anni.

Attualmente al timone de ‘Le Iene’ in compagnia di Alessia Marcuzzi, Nicola Savino decanta di un successo davvero spropositato. Conduttore televisivo, ma anche radiofonico, il simpaticissimo Savino decanta di un seguito più impressionante. Successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale e, quindi, lavorativa, ma si estende anche alla sfera social. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale Instagram ufficiale, il buon Nicola non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. È proprio per questo motivo che, ‘spulciando’ con attenzione il suo canale, abbiamo rintracciato una fotografia di lui da piccolo. In compagnia della sua tenerissima mamma, il conduttore de ‘Le Iene’ ha mostrato pubblicamente questo scatto di sé del tutto inedito. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo esattamente? Anche voi, quindi, siete curiosi di vedere com’è cambiata Nicola Savino nel corso degli anni? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente. Guardare per credere.

Nicola Savino da piccolo, spunta la foto con sua mamma: com’è cambiato

Attivissimo ed amatissimo sul suo canale social ufficiale, Nicola Savino non perde mai occasione di poter intrattenere i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero incantevoli. Non facciamo riferimento soltanto a quelli in compagnia di sua moglie, sia chiaro. Piuttosto, ci riferiamo a tutti gli altri che, in diverse occasione, il conduttore de ‘Le Iene Show’ si è dilettato a condividere. Uno, però, ha particolarmente catturato la nostra attenzione? Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: in questo scatto, Nicola è davvero piccolo. Non sappiamo esattamente quanti anni abbia. E, soprattutto, quanti anni siano passati dalla fotografia. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, in questa fotografia il buon Savino è davvero piccolissimo. Siete curiosi di vederla anche voi? E, soprattutto, di ammirare il cambiamento del conduttore in tutti questi anni? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, resterete completamente senza parole. Perché? Beh, è semplice: la trasformazione è davvero incredibile! Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio!

Ecco. È proprio questa la foto di cui vi abbiamo tanto parlato. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, quanto tempo sia passato da questo scatto. Fatto sta che, è visibile a tutti, qui Nicola Savino è davvero piccolissimo. Ecco, ma com’è cambiato nel tempo? Beh, si può chiaramente vedere, molto poco! Certo, qui è soltanto un ragazzino senza barba e con capelli di media lunghezza. Adesso, invece, è uomo. È molto più maturo. Tutto sommato, però, il simpaticissimo conduttore non è affatto cambiato. I tratti somatici, c’è da ammetterlo, sono rimasti praticamente identici.

