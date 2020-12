E’ l’amatissimo attore di una famosa soap opera, qui appare giovanissimo, in uno scatto del passato: avete capito di chi si tratta?

Uno scatto del passato che racchiude un ricordo indimenticabile, l’attore presente in questa foto ha voluto coì allietare i suoi follower con un’immagine di qualche anno fa. Come sappiamo, sono decisamente tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare sui propri social immagini in cui appaiono da bambini, o foto in cui si mostrano giovanissimi. Un modo per tornare con la mente ai tempi passati, che purtroppo non possono più tornare. Proprio come l’attore apparso in questo meraviglioso scatto; vi riveliamo, è sicuramente amatissimo, e rappresenta uno dei protagonisti di una seguitissima soap opera, che da anni riscuote un successo straordinario. E’ l’apprezzatissimo portiere di ‘Palazzo Paladini’: avete capito di chi si tratta?

Qui era giovanissimo, oggi è un attore di una famosa soap opera: chi è?

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere sui propri social immagini in cui appaiono da giovani, o semplicemente da bambini. Un modo per ricordare i tempi trascorsi, ma anche per rendere partecipi i propri follower. L’attore in questa foto, qui, è giovanissimo, ma oggi è divenuto uno dei protagonisti di una famosa soap opera. Stiamo parlando della seguitissima serie Un posto al sole, che da tantissimi anni riscuote un successo incommensurabile. Nella soap interpreta Raffaele Giordano, il mitico portiere di Palazzo Paladini. Bene, a questo punto vi chiediamo, avete capito di chi si tratta? E’ proprio lui, l’amatissimo Patrizio Rispo. Un attore incredibile che ha alle spalle una lunga e meravigliosa carriera, tantissimi sono i film che hanno visto la sua partecipazione.

Patrizio è sicuramente uno dei gli attori della soap più amati, ma come sappiamo, il cast è formato da artisti straordinari, tutti sono decisamente apprezzatissimi dal pubblico. Ogni sera sono in grado di fare da compagnia agli italiani, che aspettano con trepidazione di immergersi completamente nelle vicende portate sullo schermo. Nella foto apparsa sul suo profilo instagram era giovanissimo, ma pur sempre un bellissimo uomo, come lo è ancora oggi. Il suo ruolo di Raffaele Giordano gli ha dato un’immensa popolarità, il tutto dovuto al suo profondo talento.

