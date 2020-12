Si sono sposati un paio d’anni fa: l’ex insegnante di Amici Steve La Chance e sua moglie Grazia Mollica si amano molto, ma lei la conoscete?

Steve La Chance è un ballerino dalla carriera ricca di successi e vanta partecipazioni a programmi che hanno fatto la storia della tv. Il 59enne statunitense è anche un importante coreografo che, dopo essere entrato a soli 13 anni al celebre American Ballet Theatre, ha iniziato a lavorare come professionista già a 15 anni nei teatri più famosi partecipando a musical come ‘Sette spose per sette fratelli’. Scoperto da Pippo Baudo, fa il suo debutto in Italia con ‘Fantastico 6’ al fianco di Lorella Cuccarini. Da segnalare la sua esperienza come ballerino e coreografo per la notte degli Oscar nel 1991. Molti lo ricorderanno come insegnante di danza jazz ad Amici, ruolo che ha ricoperto dal 2002 al 2010. Reso già nonno a 53 anni dalla figlia Giorgia avuta dalla prima moglie Claudia Scimonelli, La Chance si è risposato due anni fa con Grazia Mollica. L’avete mai vista? Ecco quanti anni ha e che lavoro fa.

Steve La Chance e sua moglie Grazia Mollica: una grande passione in comune

Grazia Mollica condivide col marito la passione per la danza, di cui ha fatto la sua vita: insegnante e direttrice didattica dell’Accademia di Danza Lachance Ballet, si è diplomata al Teatro dell’Opera di Roma dove ha partecipato a spettacoli celebri come lo Schiaccianoci, per citarne uno. Anche lei ha partecipato a vari programmi televisivi italiani come La sai l’ultima, C’è Posta per Te e Mai dire Mike. La coppia, che ha avuto anche una splendida bambina, ha festeggiato lo scorso settembre i due anni di matrimonio, come testimonia una foto pubblicata dalla ballerina su Instagram.

