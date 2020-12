Temptation Island, fiocco rosa in arrivo per l’amata protagonista: l’annuncio da brividi è apparso su Instagram.

Circa dieci giorni fa aveva annunciato la sua prima gravidanza. E, qualche ora fa, ha condiviso con tutti il sesso del nascituro. Di chi stiamo parlando? Di Roberta Mercurio, ex protagonista di Temptation Island, in attesa del suo primo bebè. Che, come abbiamo appena scoperto, sarà una femminuccia! Dopo la storia finita male col suo ex Flavio Zerrella, Roberta ha ritrovato il sorriso grazie a Luca Caldirola, difensore del Benevento. E, a breve, la loro famiglia si allargherà con l’arrivo di una splendida bambina. L’annuncio è arrivato sui social di entrambi, diamo un’occhiata.

Temptation Island, fiocco rosa in arrivo per Roberta Mercurio: “It’s a girl”, l’annuncio sui social

“It’s a girl! È una mini Robi!”, è così che Roberta Mercurio annuncia che è in dolce attesa di una femminuccia. Insieme al suo compagno Luca, l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un post davvero dolcissimo, in cui con tanti palloncini rosa, annuncia il sesso del suo primo bebè. Una grande gioia per la coppia, che solo dieci giorni fa aveva annunciato la gravidanza. E, come si legge nella didascalia al post, anche papà Luca desiderava una femminuccia. Date un’occhiata:

Una bellissima notizia per Roberta, che abbiamo conosciuto a Temptation con il suo orma ex Flavio Zerrella. Quest’ultimo, oggi, è legato ad un’altra ex della trasmissione, Nunzia Sansone, ex fidanzata di Arcangelo Bianco. Ma nel cuore di Roberta, oggi, c’è spazio solo per Luca e per la piccola che sta per arrivare. Quale sarà il nome? Non lo hanno ancora svelato! Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, rinnoviamo i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori: auguri mamma Roberta e papà Luca!