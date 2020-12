Avvertita in serata una tremenda scossa di terremoto al Sud Italia: tanta la paura e le segnalazioni via social, ecco dove è accaduto.

In questo terribile 2020, oltre alla catastrofe Coronavirus, non sono mancate altre calamità naturali a rendere lo scenario ancora più macabro. Il nostro Paese, già afflitto dall’emergenza sanitaria per la quale si fa fatica a intravedere la luce in fondo al tunnel, è stato più volte colpito da vari terremoti e la violenta scossa avvertita stasera è soltanto l’ultima di un lungo elenco. La zona della penisola colpita da questo inquietante avvenimento è il Sud, precisamente la Sicilia. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Panico in Sicilia, la forte scossa avvertita in quasi tutta l’isola

Proprio stasera, martedì 22 dicembre, una scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4, è stata percepita nella zona di Ragusa alle ore 21.27. L’epicentro è stato localizzato in mare tra Santa Croce Camerina e Gela nel Ragusano, a 30 km di profondità. Tanta la paura da parte dei cittadini che sui social hanno contribuito con le loro segnalazioni a far volare la notizia. Sulla base di queste prime segnalazioni, si può affermare che gran parte dell’isola (compresa Palermo) abbia avvertito la tremenda scossa: “Mi trovo sulla Costa tirrenica in provincia di Messina e abbiamo avvertito anche qui la scossa in maniera lieve”, si legge su Twitter. “Percepito a Catania, ondulatorio”, recita un altro commento. “Sentita ad Avola, Siracusa, gran botta”, si legge tra le varie segnalazioni di questi minuti.

Seguiranno aggiornamenti, ma per ora non sono stati rilevati danni a persone o cose, come dichiarato dal primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì.

