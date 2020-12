Alberto Angela, soltanto adesso è spuntato fuori un vero e proprio retroscena ‘choc’ su di lui: nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Senza alcun dubbio, Alberto Angela non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attualmente in onda con il suo stupefacente programma ‘Meraviglie’ su Rai Uno, il figlio del famosissimo ed apprezzatissimo Piero Angela decanta di un successo davvero clamoroso. Grande studioso ed appassionato di storia e di paleontologia, il buon Angela entra di diritto tra i conduttori più amati ed apprezzati della storia della televisione italiana. Su di lei, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero di tutto. Conosciamo, infatti, abbondantemente le sue origini. Ed, infine, conosciamo anche la sua famiglia. Eppure, senza alcun dubbio, non tutti conoscono questo vero e proprio retroscena ‘choc’. Ne siamo letteralmente certi! Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, non facciamo riferimento a nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, stiamo parlando di un inedito retroscena riguardante i suoi studi. E che, tra l’altro, lui stesso ha raccontato in una sua intervista a ‘Il Corriere’. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Alberto Angela, retroscena choc: non lo avremmo mai detto

E se vi dicessimo che Alberto Angela è stato bocciato a scuola? Restereste senza parole, vero? Beh, non siete i soli. Anche noi, quando l’abbiamo scoperto, siamo rimasti completamente scioccati. E, pensate, a rivelare questo vero e proprio retroscena choc è stato proprio il diretto interessato. In una sua recente intervista a ‘Il Corriere’, datata 2018, il conduttore di ‘Meraviglie’, ma anche di tantissimi altri programmi televisivi di un certo calibro, ha rivelato di essere stato bocciato a scuola. Un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, analizzando attentamente il suo percorso di studi e, soprattutto, ammirando la sua immensa preparazione, non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Eppure, come rivelato dal diretto interessato, è proprio questo che è accaduto quando era soltanto un bambino. Il buon Angela, infatti, era esattamente in quinta elementare quando non ha ricevuto la tanto agognata promozione alla classe successiva. Un duro colpo, è vero, ma tuttavia ‘giustificato’. ‘Attenzione. Era una scuola molto rigida, non è che sono stato bocciato perché non studiavo’, ci ha tenuto a specificare Alberto Angela. In particolare, secondo le parole del conduttore televisivo, sembrerebbe che il buon Angela non sia stato promosso per un punto.

Un retroscena davvero choc, c’è da ammetterlo. Come lo è, ad esempio, anche quell’episodio drammatico di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo. Insomma, ne ha passate davvero tante nella sua vita Alberto Angela, no?