Martedì 22 dicembre alle 13.40 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della famosa soap opera che cattura milioni di italiani ogni giorno. Katie ha chance di sopravvivere e tutti spendono parole di gratitudine per un ‘misterioso’ donatore di rene. Katie è salva grazia questa persona : la Logan non immagina che la persona è Flo, la nipote che lei e le sorelle hanno rinnegato. La paura è tanta: la famiglia Logan si prepara così a tante ore di attesa, in ansia per Katie.

Cosa succederà nella puntata di Beautiful del 23 dicembre? Abbiamo le anticipazioni della puntata in onda oggi! I telespettatori di Canale 5 vedranno ancora Flo e Katie in sala operatoria. Tutti sono in trepidante attesa di scoprire come sia andato l’intervento. Ci saranno in puntata grandi sorprese per le sorelle Logan, soprattutto per Brooke.