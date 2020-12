Il menu natalizio è fondamentale per un’appassionata di cucina come Benedetta Parodi, ma stavolta il panettone riserva un imprevisto.

Sempre aggiornatissima e volenterosa di sperimentare piatti nuovi in cucina, Benedetta Parodi è un volto amatissimo della tv che con le sue ricette ha conquistato in questi anni il cuore e la gola di tanti italiani. La conduttrice di Bake Off Italia ha esordito come giornalista nel lontano 1999 a Studio Aperto e da allora la sua carriera non si è mai arrestata. Sorella della bravissima Cristina, Benedetta è riuscita ad affrancarsi dal ruolo di “sorella di” e a costruirsi una propria identità televisiva dedicandosi alla sua grande passione per l’arte gastronomica. Eppure, anche ad un’esperta come lei succede di combinare qualche pasticcio ai fornelli, come raccontato in queste ore da lei stessa su Instagram. Vediamo cosa è accaduto.

Benedetta Parodi, il panettone non riesce bene: il racconto buffo su Instagram

La Parodi, che ama condividere molti aspetti della sua vita quotidiana con i fan sui social, ha pubblicato delle storie divertenti in cui racconta la sua ‘disavventura’ con uno dei panettoni gastronomici preparati per queste imminenti festività natalizie. “23 dicembre…ormai ci siamo, i giochi sono fatti: i menu sono stabiliti. Io ieri ho già cominciato a fare due panettoni gastronomici, uno con uno strato di philadelfia, salmone, mango, scorza di limone e rucola, l’altro tonno e philadelfia schiacciati insieme. Poi ne ho fatto un altro tutto vegetariano perché mi piaceva l’idea: uno strato con avocado toast, pomodoro e cipolla, l’altro gorgonzola, mascarpone, datteri e noci, buonissimo…un altro burrata e peperoni, però era troppo molle e mi si è tutto schiacciato! Ho provato a metterlo nel frigo, ma mi sa che questo anno finisce con un disastro di panettone gastronomico…ve lo farò vedere quando sarà pronto. Però buono secondo me”, ha raccontato la giornalista.

Siamo sicuri che comunque il panettone di Benedetta sarà ugualmente buonissimo, scommettiamo?

