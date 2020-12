La splendida Chiara Ferragni è una donna brillante dotata di una bellezza incredibile: spuntano gli scatti inediti che lasciano i fan senza parole.

La bellissima Chiara Ferragni è una donna brillante, intelligente e dotata di un fascino e di un’eleganza davvero straordinari: spuntano gli scatti inediti che lasciano i fan senza parole. Imprenditrice di successo, influencer, moglie e madre: Chiara Ferragni è senza dubbio impegnatissima. La sua carriera sfavillante è costellata di un successo dopo l’altro e, inoltre, ha sempre dimostrato di avere un cuore immenso. Sono svariate, infatti, le iniziative sociali e umanitarie a cui si dedica con passione. In queste ore ha rivelato un doloroso episodio del suo passato di cui i fan non sapevano. Tramite il suo profilo Instagram, la splendida imprenditrice ha anche pubblicato alcuni scatti inediti che hanno lasciato i fan senza parole.

Chiara Ferragni, così non l’avete mai vista: gli scatti inediti

La bella influencer ha deciso di coinvolgere i fan del suo profilo social in un gioco: chiederle di pubblicare una foto su loro richiesta. Chiara Ferragni ha così condiviso, tra le sue storie di Instagram, diversi scatti di svariati momenti della sua vita. In particolare, qualcuno lìha invitata a pubblicare una foto di quando aveva diciassette anni. L’influencer ha fatto molto di più. Ha creato un collage di diverse immagini che la ritraggono proprio tra i quindici e i diciassette anni. Gli scatti inediti hanno lasciato i fan senza parole. Chiara Ferragni appare sempre bellissima, sebbene in alcuni scatti riveli una chioma di capelli rossi (suo colore naturale). Siete curiosi di vedere le immagini? Eccovi accontentati.

E voi, cosa ne pensate di queste immagini inedite? Non trovate che Chiara fosse bellissima già da giovanissima? L’avevate riconosciuta in questi scatti?