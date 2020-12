La splendida Chiara Ferragni è una donna brillante e bellissima che abbiamo imparato a conoscere e amare: episodio doloroso, lo ha rivelato solo adesso.

La bellissima Chiara Ferragni è una donna brillante, un’imprenditrice di successo, che vanta un seguito mondiale. Giovanissima, la sua carriera è un susseguirsi di successi inarrestabili. Non solo dotata di uno straordinario fascino, ma anche di un cuore immenso: impegnata nel sociale, sempre, ha ricevuto di recente un riconoscimento prestigioso per il suo impegno umanitario insieme al marito. Chiara Ferragni è felicemente sposata con il celebre Fedez, è mamma del tenerissimo Leone ed è in attesa di una femminuccia. Tramite il suo profilo Instagram, seguito da oltre ventidue milioni di persone, l’inluencer si mantiene in contatto con i suoi fan. E proprio tramite il social Chiara Ferragni ha confessato un doloroso episodio del suo passato, rivelandolo solo adesso.

Chiara Ferraggni, la confessione: episodio doloroso

La dolce Chiara Ferragni ha sempre dimostrato di essere, nella vita di tutti i giorni, una persona energica, solare, generosa e sensibile. La sua disponibilità con il pubblico e i fan è davvero incredibile, come dimostrano i profili social che le appartengono e con i quali si tiene in contatto con loro. Tramite Instagram, Chiara Ferragni ha invitato i fan a partecipare ad un gioco: chiederle di postare una foto di loro scelta. Questo, ha portato alla confessione di un momento doloroso che l’incluencer ha vissuto in passato, ma di cui non aveva raccontato. “Posta una foto di te nel momento più basso/difficile di cui non sappiamo” le ha chiesto un fan. E Chiara Ferragni non si è tirata indietro. Ha pubblicato tra le sue storie uno scatto che la ritrae con un camice ospedaliero. “Nel 2016, dopo una rottura inaspettata, avendo ogni sorta di crisi e sentendomi dire che avrebbe potuto essere difficile per me avere dei figli” ha scritto, rivelando il doloroso episodio del passato.

Una confessione profonda e sincera, quella della splendida Chiara Ferragni.