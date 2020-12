Claudia Gerini, straordinario annuncio a sorpresa: è stato appena svelato, cosa succederà prossimamente.

Da pochissimo, l’amatissima attrice ha rivelato tramite un post su instagram un annuncio che sicuramente lascerà i fan senza parole. Claudia Gerini con il suo profondo talento è arrivata al cuore dei telespettatori dimostrando in ogni occasione di possedere immense doti attoriali. Ha iniziato giovanissima, quando appena 13enne, vince il concorso di bellezza Miss Teenagers, in seguito appare in alcuni spot televisivi. Dopo essere entrata a far parte di Non è la Rai, entra nel cast di numerose produzioni cinematografiche. La meravigliosa attrice ha alle spalle una lunga carriera, tantissimi sono i film che hanno visto la sua eccellente interpretazione, quali Roba da ricchi, L’Atlantide, Viaggi di nozze, Fuochi D’Artificio, Amarsi può darsi, La terra, La sconosciuta, Ex, Diverso da chi?, Una famiglia perfetta, Amiche da morire, Non sono un assassino, Burraco fatale, e molti altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. La donna, proprio da qualche ora, ha pubblicato un post sul suo profilo social, rivelando un grandioso annuncio: succederà prossimamente.

Claudia Gerini, annuncio grandioso: succederà prossimamente

Un annuncio straordinario ha da poche ore rivelato la seguitissima e apprezzatissima attrice Claudia Gerini, che continua a stupire i suoi tantissimi follower. Attrice di grande fama, ma soprattutto di grande talento, negli anni ha saputo conquistare l’amore del pubblico, grazie alla sue impeccabili interpretazioni. Sono molti i film in cui la donna ha interpretato ruoli che le hanno dato un successo eccezionale. Come abbiamo appena riportato, Claudia ha annunciato una bellissima notizia tramite il suo profilo instagram: “Siamo senza mascherine perchè ogni giorno facciamo tamponi rapidi. Oggi, ultima sequenza a Roma e terminano definitivamente le riprese del film Sulla Giostra”. Un annuncio che ha destato subito grande attenzione da parte dei tantissimi follower che la seguono con tanto amore e affetto.

Come Claudia ha rivelato, a quanto pare, sta per tornare con un nuovo film, dal titolo Sulla Giostra. Una notizia che non poteva certamente passare inosservata; subito in basso al post pubblicato, l’attrice ha ricevuto tantissimi messaggi di apprezzamento. Al momento non è stata rivelata la data esatta, bisognerà quindi aspettare nuovi indizi. E voi, siete contenti di questa straordinaria notizia? Noi non vediamo l’ora di essere spettatori di questa nuova grande avventura con Claudia Gerini!

