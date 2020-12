Elena Morali, bruttissimo episodio al centro di Roma: “Mi sento a pezzi”, cosa è successo alla showgirl.

Un episodio davvero spiacevole, quello di cui è stata protagonista Elena Morali nelle scorse ore. Attraverso le sue stories di Instagram, la showgirl ha raccontato di essere stata derubata in pieno centro a Roma. È accaduto tutto ieri, 22 dicembre, quando l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione aveva parcheggiato l’automobile per andare a comprare gli ultimi regali. E nell’auto aveva lasciato lo zaino e la valigia, essendo in procinto di rientrare al Nord per le festività di Natale. Ebbene, quando è tornata, ha trovato una pessima sorpresa: “Mi hanno rubato tutto, tutto! Compreso lo zaino con dentro anche delle chiavi ed il passaporto.” In seguito, lo sfogo della Morali.

“Mi sento così a pezzi”. È così che Elena Morali descrive il suo stato d’animo dopo la disavventura che l’ha colpita ieri, nel centro di Roma. La showgirl, poco prima di recarsi all’aeroporto per tornare da suoi cari, si è fermata in centro per acquistare gli ultimi regali. In macchina, Elena aveva lasciato però zaino e valigia. Al suo ritorno, la spiacevole sorpresa: le è stato rubato tutto. A raccontare cosa è successo nel dettaglio ci ha pensato proprio Elena, attraverso le sue stories di Instagram:

Eh si, davvero un brutto episodio per la showgirl e opinionista, che sottolinea come, in un anno così difficile per tutti, ci siano comunque persone capaci di compiere questi gesti. Uno sfogo forte quello della showgirl, che, come si legge nei messaggi, è stata costretta a rimandare il suo volo e a cambiare la serratura, avendole sottratto anche le chiavi.