In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione inedita: tutti i dettagli.

È la vera e propria regina di Instagram, Elettra Lamborghini. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima moglie di Afrojack decanta di un successo davvero impressionante. Un successo che, badate bene, non si limita alla sfera musicale, ogni suo singoli si dimostra un vero e proprio tormentone, ma si estende anche alla sfera Instagram. È proprio sul famoso social network che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, la famosissima cantante si diletta a condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? Si, è propri così. Prima ancora di poter permettere ai suoi sostenitori, tramite il classico box delle domande concesse da Instagram, di chiederla qualsiasi tipo di curiosità, la Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione inedita. Di che cosa parliamo esattamente? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini, la confessione inedita: l’ha detto su Instagram

Oltre che condividere degli incantevoli scatti fotografici, Elettra Lamborghini è anche solita intrattenere il suo pubblico con incredibili racconti e, perché, anche inedite confessioni. L’ultima, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Quando, ancora prima di leggere le domande più curiose dei suoi milioni di sostenitori, la moglie di Afrojack ha detto: ‘Lo faccio ogni sei mesi’. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa fa esattamente la cantante periodicamente? A cosa si sottopone, quindi, ogni sei mesi? Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, come rivelato dalla diretta interessata, la Lamborghini è solita sottoporsi ai classici esami del sangue. Sappiamo benissimo, infatti, quanto la cantante ci tenga alla sua salute. Ed è per questo motivo che non soltanto nel giorno del suo matrimonio, data l’emergenza Covid, ha preso una drastica decisione proprio per salvaguardare la sua salute e quella di tutti, ma è anche solita sottoporsi agli esami del sangue. Ed è stata proprio la diretta interessata a svelare ogni cosa sul suo canale social ufficiale.

Insomma, una confessione davvero inedita, c’è poco da dire.

