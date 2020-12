Elisabetta Gregoraci ha aggiornato il suo profilo social per dare la buonanotte a tutti i suoi follower e fan: con un selfie ed una frase ha fatto incuriosire tutti. Sentite un po’ cosa ha scritto!

Elisabetta Gregoraci continua ad essere al centro dell’attenzione nonostante non sia più una concorrente del Grande Fratello VIP. La showgirl calabrese ha deciso di abbandonare il gioco per tornare da suo figlio Nathan, dai suoi cari ma in ogni puntata in diretta il lunedì ed il venerdì è sempre una delle protagoniste in studio. Ricordiamo che la Gregoraci ha fatto molto parlare di sé per il suo rapporto ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli: tra i due è scoppiata una grande sintonia, sfociata però soltanto in amicizia. La calabrese nelle ultime ore ha pubblicato un iG story però che ha lasciato tutti un po’ perplessi: c’è una frase in codice? Guardate cos’ha scritto la showgirl, ex gieffina!

Elisabetta Gregoraci, il selfie non passa inosservato: frase in codice?

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé: l’ex concorrente del GF VIP ha pubblicato poche ore fa una IG story curiosa. La showgirl calabrese, ex gieffina, ha dato la buonanotte ai suoi follower scrivendo: “Notte così…un po’ malinconica ma ci sta...”. L’umore della Gregoraci non è affatto passato inosservato ai milioni di fan che la seguono quotidianamente: le manca il programma, la Casa più spiata d’Italia o il suo ‘amico speciale’ Pierpaolo Pretelli? Questo particolare lo conosce solo ed unicamente lei.

Le ultime dal GF VIP

Intanto la casa del GF VIP è davvero in fiamme: tra due concorrenti è scoppiata nelle ultime ore una furiosa lite che sta facendo chiacchierare non poco. Le protagoniste della discussione sono Samantha De Grenet e Stefania Orlando: tra le due donne famose del panorama televisivo italiano sono volate parole davvero grosse.