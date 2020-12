Emily Ratajkowski, avete mai visto la sua mamma? Meravigliosa come lei; ecco lo scatto condiviso dalla super modella.

È una delle modelle più amate e famose al mondo. E, ora che è in dolce attesa, è più bella che mai. Parliamo di Emily Ratajkowksi, attrice e super modella statunitense, apprezzata e seguita in tutto il mondo. Soprattutto sui social, dove Emily è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta ben 27 milioni di followers, provenienti da ogni angolo del mondo. Ed è proprio con loro che, qualche ora fa, la top model ha interagito, attraverso le domande in direct. Ebbene, c’è un utente che ha chiesto ad Emily di mostrare una foto della sua mamma. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito. Piccolo spolier: è bellissima come lei!

Emily Ratajkowski, avete mai visto la sua mamma? La foto condivisa sui social

Emily Ratajkowski la conosciamo benissimo, è una delle donne più amate ed apprezzate al mondo. Ma avete mai visto la sua mamma? A mostrarla sui social è stata proprio la top model, accogliendo la richiesta di un follower di Instagram Date un’occhiata:

Eh si, è proprio il caso di dire che la bellezza è di famiglia! Come anticipato, la super modella diventerà presto mamma del suo primo figlio. Figlio che nascerà dall’amore col marito Sebastian Bear- McClard, sposato nel 2018. Il parto è previsto per inizio 2021 e il pancione della bellissima top model è sempre più evidente:

Una gioia immensa per la Ratajkowski, che è diventata famosa al grande pubblico nel 2013, quando è stata protagonista del video clip della canzone Blurred Lines, di Robin Thicke, singolo che divenne un vero e proprio tormentone in bari paesi del mondo.