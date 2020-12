L’Eredità, decisione a sorpresa del campione: l’annuncio in lacrime

Il campione de L’Eredità ha preso una decisione a sorpresa: l’annuncio è arrivato in diretta e l’uomo non ha saputo trattenere le lacrime

L’eredità è uno dei giochi televisivi più seguiti della televisione italiana. La trasmissione va in onda dal 29 luglio 2002 su Rai 1 in fascia preserale ed attualmente è condotto da Flavio Insinna. Nella storia del programma si sono susseguiti tantissimi campioni, di cui molti hanno vinto somme veramente ragguardevoli. Da più di un mese ormai, la leadership del programma è detenuta da Massimo Cannoletta. L’uomo, nato a Lecce, ha battuto ogni record, accumulando un montepremi veramente alto.

L’Eredità, decisione a sorpresa del campione

Massimo Cannoletta, campione de L’Eredità, ha spiazzato il pubblico di Rai Uno con una decisione a sorpresa. L’uomo ha deciso di lasciare il programma, dichiarando: “Devo andare a fare il presepe“. Massimo probabilmente ha scelto di abbandonare il quiz show per raggiungere la sua famiglia. Il conduttore Flavio Insinna ha aggiunto: “È un modo gentile per dire che ci lasci“.

Ma se stiamo piangendo tutti perché se ne va scusateee

🥺

Non ho capito, fermate il gioco 🥺🥺🥺💞#Leredità pic.twitter.com/eJot397zk0 — Samuele (@BlueBandit_16) December 23, 2020

Il campione de L’Eredità, tra le lacrime, ha ringraziato tutto lo staff del programma di Rai Uno: “Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti noi, per aver alleggerito la loro situazione”. Massimo Cannoletta ha battuto ogni record e sarà sicuramente ricordato dai telespettatori di Rai Uno, oltre che per la sua bravura, anche per la sua professionalità e la sua eleganza.