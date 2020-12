Attualmente è al timone del famoso programma ‘Chi l’ha Visto?’, ma sapete come si chiama la sorella di Federica Sciarelli? Non tutti lo sanno.

Diciamoci la verità: non è Mercoledì sera se non c’è l’appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’. Ed anche stasera, 23 Dicembre 2020, la simpaticissima Federica Sciarelli farà compagnia al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano con le sue incredibili storie ed appelli di gente scomparsa. Siamo al giorno dell’anti Vigilia di Natale, è vero. Eppure, nonostante questo, la conduttrice televisiva non può affatto fare a meno di andare in onda. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà la puntata di ‘Chi l’ha visto?’ di questa sera, siete curiosi di sapere se la simpaticissima Federica ha una sorella? E, soprattutto, come si chiama? In un nostro recentissimo articolo, come senza alcun dubbio ricorderete, vi abbiamo parlato di suo figlio Giovanni Maria. E, soprattutto, cosa faceva prima di diventare famosa. Adesso, invece, vi sveleremo un altro piccolo dettaglio della sua vita. Ed, in particolare, la sua famiglia. Se anche voi, almeno una volta nella vostra vita, vi sarete chiesti se la colonna portante di ‘Chi l’ha visto?’ abbia una sorella, questa è l’articolo giusto.

Come si chiama la sorella di Federica Sciarelli

Ogni Mercoledì sera, come ben sapete, Federica Sciarelli entra nelle case di tutti gli italiani. Ed è al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento di ‘Chi l’ha visto’? Ecco, ma vi siete mai chiesti se la conduttrice del famoso programma di Rai Tre ha una sorella? Ebbene. Se, almeno una volta nella vostra vita, ve lo siete chiesto, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Ed, in particolare, come si chiama? Beh, c’è da ammettervi che, purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Basti sapere, però, che la bellissima Federica ha una sorella minore, che si chiama Marina, alla quale è molto legata. Un rapporto davvero intenso tra le due donne. Tanto che, da come si legge dal web, sembrerebbe che per la Sciarelli sua sorella sia una vera e propria ancora di salvezza.

Voi conoscevate questo ‘retroscena’ della vita di Federica Sciarelli?

