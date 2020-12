L’affascinante Francesco Oppini ha ormai abbandonato la casa del GF Vip, ma continua a seguire tutto ciò che accade: il commento non passa inosservato, cos’è successo.

Francesco Oppini è stato un personaggio di spicco di questa edizione del GF Vip: il suo commento non passa inosservato, cos’è successo? Sebbene abbia ormai abbandonato la casa, il giovane continua a seguire con attenzione le vicende del programma. Complice il suo straordinario percorso e l’amicizia incredibile che lo lega a Tommaso Zorzi, Francesco Oppini riesce sempre a sorprendere i fan della trasmissione. Proprio qualche giorno fa aveva ‘bacchettato’ il GF Vip per un ‘errore’ particolare. In queste ore è tornato alla carica con un commento brevissimo ma significato in merito alle dinamiche interne tra i concorrenti. Cos’è successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesco Oppini, il commento non passa inosservato

Tutto è iniziato con la decisione di Dayane Mello di nominare Tommaso Zorzi nel corso dell’ultima puntata. I due, grandi protagonisti di questo GF Vip, hanno avuto un rapporto fatto di continui alti e bassi. Due personalità forti che, insieme, generano una vera e propria esplosione di energia. Dayane Mello sembra non aver apprezzato il fatto che Tommaso non si sia impegnato a “conoscerla”. In un video pubblicato sul profilo ufficiale del GF Vip, si vede la modella spiegare che la fa molto arrabbiare il fatto che Tommaso l’abbia spesso nominata con la motivazione di volerla “spronare”. “Non ha un senso” ha dichiarato Dayane Mello. La tensione tra i due concorrenti non è passata inosservata e Francesco Oppini, che ha avuto dei trascorsi con la modella, ha commentato quanto si osserva nel filmato. “No comment” è stata la sua reazione al post.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come evolverà la situazione tra i due concorrenti. E voi, cosa ne pensate?