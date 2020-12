Giulia De Lellis, tra le stories di Instagram, ha raccontato un episodio avvenuto oggi con il padre: ecco cos’è successo

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network, soprattutto su Instagram, dove la modella conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie al programma televisivo Uomini e Donne, dove ha partecipato in come corteggiatrice di Andrea Damante. La ragazza riuscì a conquistare il tronista e ad uscire con lui dal programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani, ma non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente, intraprendendo strade diverse.

Giulia De Lellis, il padre preoccupato: “Sei impazzita?”

Oggi pomeriggio, Giulia De Lellis ha raccontato un episodio avvenuto con il padre. La modella e influencer, tra le stories di Instagram, ha detto: “Mio padre oggi pomeriggio mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ma cosa ti sei fatta alle labbra? Ti sei rovinata? Ma sei impazzita?“. Il papà aveva visto una storia pubblicata da Giulia sul popolare social network, in cui la ragazza sembrava avere le labbra più doppie. Peccato che il papà della modella non abbia capito che le labbra erano state ingrandite dal filtro. La figlia, infatti, l’ha poi tranquillizzato, spiegandogli che si trattava di un filtro di Instagram.

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis si è svegliata con le labbra gonfie a causa di una reazione allergica. Fortunatamente però, dopo l’assunzione del cortisone, le labbra della modella e influencer romana si sono sgonfiate. L’episodio ha gettato nel panico per qualche ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha raccontato di aver chiamato diversi medici per avere un consiglio esperto.