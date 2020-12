Nino Frassica è uno degli attori più amati ed apprezzati, ma sapete chi è la sua ex moglie Daniela Conti? Cosa occorre sapere su di lei.

Siete pronti a questo nuovo ed incredibile viaggio di Nino Frassica e Cesare Bocci in ‘Fratelli Caputo’? Noi decisamente si! Anzi, vi diciamo molto di più, non vediamo l’ora. Da questa sera, Mercoledì 23 Dicembre, inizierà la nuova serie televisiva di Canale 5. Di cui i protagonisti indiscussi saranno rispettivamente l’attore e comico siciliano e l’attore di Camerino. In attesa, però, di poterci divertire, ridere ed appassionare ai due simpaticissimi fratelli di Mediaset, siete curiosi di conoscere qualche in più sul buon Frassica? Sappiamo benissimo che, dal punto di vista professionale, non possiamo dirgli assolutamente nulla. La sua carriera, infatti, è iniziata diversi anni fa. E, da quel momento, non si più arrestata. Invece, della sua vita privata, cosa sappiamo? In un nostro recentissimo articolo, come ricorderete, vi abbiamo parlato della sua attuale moglie, Barbara Exignotis, ma sapete che ancora prima di lei, il buon Frassica era stato già sposato? Si, avete letto proprio bene. Ma chi è, quindi, Daniela Conti, la sua ex moglie? Scopriamolo insieme.

Nino Frassica, chi è l’ex moglie Daniela Conti: cosa occorre sapere

Come dicevamo precedentemente quindi, sebbene Nino Frassica, dal 2018, sia felicemente sposato con Barbara Exignotis, nel suo passato, ha già avuto una moglie. Stiamo parlando esattamente di Daniela Conti. Era esattamente il 1985 quando, per la prima volta in assoluto, il buon siciliano convolava a nozze. Un matrimonio che, da come si può chiaramente comprendere, non è durato tantissimo. A distanza di ben otto anni dal loro ‘si’, infatti, i due si sono detti ‘addio’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Siete curiosi di conoscere ogni cosa su Daniela Conti, ex moglie di Nino Frassica? Scopriamolo insieme. Nata a Messina il 19 Novembre del 1958, anche lei ha intrapreso la carriera da attrice. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista accanto al suo ex marito nel film ‘Il Bi e il Ba’, ma l’abbiamo potuto ampiamente apprezzare anche in una puntata di ‘Don Matteo del 2000’.

I due, nonostante gli otto di matrimonio, non hanno figli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui