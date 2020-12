Il celebre attore Nino Frassica tornerà questa sera a tenerci compagnia con una nuova e divertentissima serie: ecco un sorprendente retroscena, la telefonata che gli ha cambiato la vita.

L’amatissimo attore Nino Frassica tornerà questa sera a tenerci compagnia con una nuova, divertentissima serie: ecco un retroscena sorprendente che lo riguarda, la telefonata che gli ha cambiato la vita. La prima puntata di “Fratelli Caputo” andrà in onda questa sera e tra i protagonisti troviamo il celebre comico insieme a Cesare Bocci. Nino Frassica è uno degli artisti più apprezzati del cinema e della televisione, che vanta una carriera dal successo incredibile. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre cinquantamila follower con cui condivide sprazzi della sua vita personale e lavorativa. Scopriamo il sorprendente retroscena che lo ha visto protagonista.

Nino Frassica, quella telefonata straordinaria

Sugli esordi del celebre attore sappiamo che ha iniziato prendendo parte, nella sua città natale, Messina, a diversi spettacoli teatrali e programmi televisivi locali. Molto nota al pubblico è anche la sua amicizia con Renzo Arbore, con cui ha partecipato a format molto apprezzati dal pubblico. Quello che in molti non sanno è che è stata una telefonata a cambiargli la vita. Una telefonata davvero particolare. Per farsi notare da Renzo Arbore, infatti, Nino Frassica ebbe un’idea davvero sorprendente. Come riportato in un’intervista rilascia al Corriere della Sera, l’attore chiamò Arbore fingendosi un ammiratore di se stesso che voleva parlargli. E gli lasciò un messaggio in segreteria. “A Renzo debbo la mia carriera” ha confessato Nino Frassica, ricordando l’episodio che gli diede modo di farsi conoscere. “Renzo è un maestro, è stato sempre giovane, anche adesso nonostante l’età. È uno che vuole sempre vedere cosa c’è di nuovo. Non finirò mai di ringraziarlo” ha aggiunto.

E voi, sapevate di questo incredibile retroscena sul celebre attore?