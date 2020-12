La celebre attrice italiana Sophia Loren sarà premiata ad Hollywood: è appena arrivato questo magnifico annuncio: ecco di cosa si tratta!

E’ una delle attrici italiane più celebri nella storia del cinema: Sophia Loren è nata il 20 settembre del ’34 a Roma e già negli anni ’50 iniziò ad imporsi nel mondo del cinema. Ha interpretato grandissime figure femminili, famose tutt’oggi: ricordate il Premio Oscar vinto per La ciociara? E’ stata attrice protagonista in Matrimonio all’italiana, nel ’91 le venne assegnato l’Oscar onorario. Insomma, parliamo di un’attrice di fama mondiale che sta per ricevere un altro incredibile premio. A ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren è stato assegnato il Capri Humanitarian Award di “Capri, Hollywood The International Film Festival”. Avete capito bene vero? Riceverà un regalo di Natale davvero incredibile…L’annuncio è arrivato nelle ultime ore.

Sophia Loren, magnifica notizia: l’annuncio è appena arrivato

Sophia Loren sarà premiata da Hollywood. Il film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren ha avuto assegnato il “Capri Humanitarian Award” di ‘Capri, Hollywood The International Film Festival’. L’edizione dell’evento si terrà presto in formula digitale. Dal 26 dicembre al 2 gennaio ci saranno circa 200 opere tra film, cortometraggi e documentari: le star si collegheranno con l’evento tramite le piattaforme social. La Loren nel film è Madame Rosa: questo film parla di tolleranza, perdono ed amore, è un’opera importante capace di toccare il cuore dello spettatore. La famosissima attrice è presente sulla copertina di Novella 2000: “Un oscar per Natale, a Hollywood vogliono premiarla” c’è scritto vicino la foto della splendida Sophia. La notizia riempie di gioia sia la diretta interessata che tutti coloro che da anni ed anni la seguono, la ammirano e non perdono alcuna sua interpretazione.