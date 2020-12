Umberto Gaudino cambia look e pubblica su Instagram una foto col suo nuovo taglio di capelli: fan in delirio e pioggia di like.

Il ballerino trentenne di origini napoletane che ha spopolato ad Amici nell’edizione 2018/2019, è sempre seguitissimo sui social: numerosi gli scatti condivisi da Umberto Gaudino con i fan sul suo profilo Instagram che lo ritraggono in vari momenti della vita quotidiana o mentre si dedica alla sua più grande passione e cioè la danza. Un amore nato tanti anni fa, quando a soli 5 anni inizia lo studio della danza classica che lo porterà a partecipare, dai 16 anni in poi, a numerosi concorsi, ottenendo vari riconoscimenti come il Campionato Mondiale ed Europeo di ballo nel 2008 e il Campionato Italiano nella categoria 19/34 anni, classe A1 nel 2009. Bravo ma anche bello, le sue foto riscuotono sempre grandissimo successo. Stavolta però, Umberto ha deciso di stupire mostrandosi con un nuovo taglio di capelli. Il risultato? Giudicate voi dalla foto.

Umberto Gaudino su Instagram: nuovo taglio di capelli ed è subito boom di like

Non tutti sanno che ben prima di partecipare come allievo ad Amici 18, Gaudino è stato maestro a Ballando con le stelle qualche anno fa, dove ha ballato in coppia con Martina Pinto e poi con Sara Santostasi. Biondo, occhi chiari e fisico scultoreo, il bravissimo ballerino è seguito su Instagram da oltre 383mila follower che sicuramente avranno apprezzato il suo nuovo taglio di capelli. E’ di poco fa il selfie postato dall’artista sul suo profilo: i capelli sono sempre ricci e biondi ma più corti. Si tratta di una vera svolta per Umberto che abbiamo conosciuto da sempre con i suoi caratteristici capelli lunghi, ma su un viso come il suo, non è difficile trovare un taglio adatto.

Avete visto il cambiamento di look del ballerino? Ve lo aspettavate? Come vi sembra?

